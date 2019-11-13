10 Kasım'daki 'secde' görüntülerine soruşturma başlatıldı
|13 Kasım 2019 12:50
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Küçük yaştaki öğrencileri Atatürk fotoğrafı önünde secde ettiren ve toplumun her kesiminin tepkisine neden olan öğretmen hakkında, MEB tarafından soruşturma başlatıldı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı sebebiyle bir okulda düzenlenen anma törenlerindeki görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı.
MEB'DEN GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA
İşte MEB'in konuyla ilgili açıklaması
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir okulumuzda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
#10Kasım törenlerin, ilkokul çocuklarının, Atatürke secde ettirildiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu!MemurlarNet (@memurlarnet) November 13, 2019
İşte o tepki çeken görüntüler... pic.twitter.com/hNbYu2hIN1
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