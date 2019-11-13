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Şentop, Meclisin açılışının 100. yıl etkinliğine ilişkin milletvekillerinin önerilerini istedi

TBMM Başkanı Şentop, milletvekillerine gönderdiği yazıda, coşkulu ve geniş katılımlı kutlamalar, bilimsel-kültürel etkinliler, yazılı, görsel ve işitsel tanıtım faaliyetleri planlandığını belirtti
 13 Kasım 2019 12:47
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Şentop, Meclisin açılışının 100. yıl etkinliğine ilişkin milletvekillerinin önerilerini istedi

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 100. yıl etkinliğine ilişkin milletvekillerinin önerilerini istedi.

Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalara katkı sunmaları için milletvekillerine birer yazı gönderdi.

Milli mücadele için yakılan istiklal meşalesinin ve TBMM'nin açılmasıyla zafere ulaşan sürecin 100. yıl dönümüne ulaşıldığını anımsatan Şentop, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan istiklal mücadelesinin bütün vatan sathına yayıldığını, Ankara'da 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açıldığın belirtti.

TBMM Başkanlığınca, 2020 yılında gazi Meclisin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla, milletin yüreğinde hissedeceği coşkulu ve geniş katılımlı kutlamalar, bilimsel-kültürel etkinliler, yazılı, görsel ve işitsel tanıtım faaliyetlerinin yapılmasının planlandığını kaydeden Şentop, hazırlıkların sürdürüldüğünü bildirdi.

Milletvekillerinin, teklifleriyle kutlama hazırlıklarına katkı sağlayacağına inancını vurgulayan Şentop, milletvekillerinden kutlama, etkinlik ve tanıtım faaliyetlerine dair görüş ve önerilerini yazılı olarak Başkanlığa ya da 2020@tbmm.gov.tr mail adresine iletmelerini istedi.
Anadolu Ajansı
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