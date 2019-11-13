'Bu pazar seçim olsa' anketinde partilerin oy oranları
ORC şirketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyor musunuz? Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? şeklinde sorulan sorulara verilen yanıtların anketini yayınladı.
|13 Kasım 2019 13:03
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ORC araştırma şirketi Kasım 2019 tarihinde yapılan araştırma sonuçlarını açıkladı.
Araştırma şirketi , gelecekten ümitlimisiniz? , Terör örgütlerini etkisiz hale getirmek ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen harekat ve operasyonları destekliyor musunuz? Yargıya güveniyor musunuz?, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyor musunuz? Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? şeklinde soruları sordu.
ORC Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçiminde, Ankara, İstanbul ve Adana gibi büyükşehirlerde sonucu bilememişti. ORC, Ankara, İstanbul ve Adana'da Cumhur İttifakı'nın adaylarını önde göstermişti.
Araştırma şirketinin sorularına verilen yanıtların istatistiki sonuçları:
37 Yorum yapıldı
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