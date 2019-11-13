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RTÜK'ten 'intihar haberleri' açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son dönemde meydana gelen intihar vakalarıyla ilgili haberlerin medyada yer alma biçimlerine ilişkin, Kişilerin yaşadıkları çeşitli problemler karşısında şiddet eğilimlerinin artması, kendilerine veya çevresinde bulunan başkalarına zarar vermeleri normalleştirilerek izleyiciye aktarılmamalıdır açıklaması yaptı
 13 Kasım 2019 13:04
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RTÜK'ten 'intihar haberleri' açıklaması

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, intihar vakalarına ilişkin haberler nedeniyle bazı hatırlatmalarda bulunma ihtiyacı hissedildiğine işaret edilerek, "Maalesef ki, birçok medya hizmet sağlayıcının, habere konu vatandaşlarımızın hayat hikayelerini farklı fotoğraflar kullanmak suretiyle kamusal yayıncılık anlayışına uygun olmayan bir şekilde aşırı derecede dramatize ettikleri görülmüştür. Toplumun geneli tarafından ailece takip edilen bültenlerde, bu haberlerin aktarılmasında kullanılan dile azami itina gösterilmeli, konunun hassasiyeti göz önüne alınarak kullanılan kelimeler özenle seçilmelidir. Kişilerin yaşadıkları çeşitli problemler karşısında şiddet eğilimlerinin artması, kendilerine veya çevresinde bulunan başkalarına zarar vermeleri normalleştirilerek izleyiciye aktarılmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

'MÜZİK VE SES EFEKTLERİ İLE ABARTILMAMALI'

Basın ve yayın mevzuatındaki hükümlere atıfta bulunulan açıklamada, yayıncıların azami dikkat göstermeleri gereken hususlar şöyle sıralandı:

"İntihar ve şiddet eylemleriyle ilgili haberlerin olayın yöntemi açıkça belirtilerek sıkça, uzun süre ve kurgusal betimlemeyle verilmesinin özendirici etki oluşturabileceği unutulmamalıdır. Bu haberler, izlenme oranını artırmak ya da dikkat çekmek amacıyla kullanılmamalıdır. Haberlerin etkisi, görüntü tekrarı, müzik ve ses efektleri yapılarak abartılmamalıdır. Haberde, bu tarz eylemleri çözüm yöntemi gibi gösteren, öven, haklı ya da meşru gösteren ifadeler ve görüntüler kullanılmamalıdır. Toplumsal şiddet olaylarını haberlere konu ederken, gerilimi artıracak nitelikteki görüntü, yorum ve ifadelerden kaçınılmalıdır. Haberlerde, bahse konu vakalara sebep olan depresyon ya da madde bağımlılığı gibi rahatsızlıkların tedavisinin olduğu özellikle vurgulanmalıdır. Haberlerde, insanların kendilerine zarar verme girişimlerinin kalıcı sakatlıklara, ağır bedensel hasarlara ve felç gibi rahatsızlıklara yol açacağı hatırlatılmalıdır."

ŞİDDET ÇALIŞTAYI DÜZENLENECEK

Açıklamada ayrıca RTÜK'ün yakın dönemde şiddet konusunda bir çalıştay gerçekleştireceği ifade edilerek, "Ekranlardan şiddet görüntülerini temizleme hususunda kararlı olan RTÜK, denetleme vazifesinden önce düzenleme görevini ön plana çıkararak yayınlarda karşılaşılan sorunların çözümü amacıyla paydaşlarıyla istişarelerde bulunacaktır. Bahse konu çalıştay, sadece yayıncılar ve görsel-işitsel medya organlarının haber dairesi sorumlularını değil toplumsal bir sorun olan şiddet konusunda akademik uzmanlığı bulunan seçkin psikolog, sosyolog ve akademisyenleri bir araya getirecektir" bilgisi paylaşıldı.
DHA
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