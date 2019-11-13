1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da sinek şikayetleri arttı; uzmanlardan önemli uyarı

İstanbullular son dönemde sayısı artan sineklerden şikayetçi. Uzmanlar ise, halk sağlığını tehlikeye sokan sineklere karşı önlemler alınması gerektiği konusunda uyarıyor.
 13 Kasım 2019 13:07
Yazdır
İstanbul'da sinek şikayetleri arttı; uzmanlardan önemli uyarı

İstanbul'da Kasım ayında hava sıcaklarının mevsim normali değerlerinin üzerinde seyretmesi ve bugünlerde sıcaklık derecelerinin sineklerin yaşamı için uygun ortamı sağlaması nedeniyle, İstanbul'da son günlerde kara sinek ve sivrisineklerde artış gözlendi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Sivrisinekler bir sağlık problemi oluşturuyor. O yüzden sivrisinek popülasyonunu azaltacak işler yapmak lazım. Bu havalar sivrisineklerin çoğalması için birebir. Biraz önce söylediğim gibi, 25-26 derecede en iyi yaşam ortamını oluşturuyorlar ve bu mevsim değişiklikleri de bizim maalesef işimize yaramıyor" dedi.

"HALK SAĞLIĞI PROBLEMLERİ DEVAM EDİYOR"

Özellikle sivrisineklerin 20-25 derece hava sıcaklıklarında daha çok ortaya çıktığını ve sulak ortamları sevdiklerini dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi sivrisineklerle bazı virüsler bulaşmakta. Bu nedenle sivrisinekler sağlık problemleri yaratmaktadır. Sivrisinekler sıcak ve soğuk havaları sevmiyor. Ilık havalar onların yaşamını devam ettirebilmesi için uygun bir ortam teşkil ediyor. Keza nem de öyle. Çok yağış da sivrisinekler için iyi değil çünkü mevcut yumurtalarını, yani göllere, göletlere bıraktıkları yumurtalarını yağışlı havalar götürebiliyorlar. Bu mevsimler dolayısıyla, 20-25 derece hava sıcaklığı, sivrisinekler için yaşam derecesi. 10 derecenin altına düştüğünde sivrisinekler ölmeye başlıyor. Tabii ki bunlar aslında, kışın nesillerini devam ettirebilmek için, kendilerine yuva buluyor ve kışın uykuya yatarak 5-6 ay bu şekilde kalabiliyorlar. Dışarıda, bu havalarda yumurtlamaya devam eden sinekler, risk oluşturuyorlar. Dolayısıyla halk sağlığı problemleri devam ediyor" şeklinde konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİ

İklim değişikliğinin sivrisineklerin yaşamını etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, "Tabii ki gördüğümüz kadarıyla dünyada yaz, kış, sonbahar ve ilkbahar kavramları değişmeye başladı. Şu anda 5-10 yıl öncesini hatırlarsak, Kasım'da bu tür bir sıcaklık pek görmüyorduk. Daha soğuk havalar görüyorduk. Dolayısıyla, bu mevsim değişiklikleri, mevsimlerin kısalması-uzaması, bunlar içinde yaşanan derece değişiklikleri, yağışlar, sivrisineklerin yaşamını etkiliyor" ifadelerini kullandı.

HEM HAYVANDAN İNSANA HEM DE İNSANDAN İNSANA VİRÜS TAŞIYOR

Sivrisineklerin hem hayvanlarda bulunan virüsleri insanlara hem de insandan insana virüs taşıyabileceğini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Hem hayvanlar hem insanlar tarafından, özellikle hayvanlardan insanlara geçebilen virüsleri batı nil ateşi gibi, zika virüsü gibi, rift vadisi humması gibi virüsleri sivrisinekler bulaştırabiliyorlar. Takdir edersiniz ki, bu virüsler hayvanlarda oluyor. Hayvanları ısıran sivrisinekler, insanları ısırabiliyor ve bunlar ciddi sağlık problemleri oluşturabiliyorlar. Sadece hayvandan insana bulaşan değil, sivrisinekler sadece insanda bulunan virüsleri de insandan insana aktarabiliyorlar. Dolayısıyla, özellikle bu sene batı nil ateşi virüsü ile sıkıntılar yaşadık. Şu anda dünyada zika virüsü gibi büyük problemler yaşanıyor. İngiltere'de salgın bekleniyor zika virüsü ile ilgili. Dolayısıyla sivrisinekler gerçekten ciddi sağlık problemi oluşturabilecek canlılar" dedi.

LİMON AĞACI YAĞI VE OKALİPTUS KULLANIN

Vatandaşların doğal yöntemler ile sineklerden korunabileceklerini dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, "Kişiler, tenlerine sinek koruyucular sürerek korunabilir. Bitkisel ilaçlara yönelik çalışmalar var. Hem ticari anlamda var hem de kendileri hazırlayabilir insanlar. Limon bitkisi yağı ve okaliptüsü karıştırıp tenlerine sürdüklerinde korunabilirler. Sinekler aslında kokuya geliyor. İnsanların çıkarttığı karbondioksite geliyor. Dolaysıyla buna yakın kokuları aslında seviyor. O zaman siz tersi bir şey yapmanız lazım. Yani sineğin sevmediği bir kokuyu tenimize sürmemiz lazım. Limon ağacı yağı ve okaliptüs en işe yarayanlardan. Lavanta da işe yarıyor. Bunların ticari olanları da var. Sinek kovucu diyorlar. Ama insanlar kendileri de yapabilirler. Ayrıca çevrelerinde bulunan suları azaltmak da çözüm olabilir. Biliyorsunuz sinekler sulak alanlara, göllere, göletlere yumurtalarını bırakıyorlar. İşte bu göletlere yumurta bırakma işini siz baştan çözebilirseniz, azaltırsanız, küçük çukuru bile apartmanın etrafında yok etmek bir önlemdir. Keza eve yapılabilecek bir başka işlem, sinek tuzakları. Sinekler aslında, sarı ışığa gelmiyor. Parlak ışığa geliyor. Mesela apartmanlarda sarı ışığa dönülebilir. Ayrıca apartman veya evlerde yine tuzak konulabilir" ifadelerini kullandı.

"GÖLETLERE BALIK BIRAKMAK VEYA EJDERHA SİNEĞİ POPÜLASYONUNU ARTIRMAK ÇÖZÜM OLABİLİR"

Belediyelerin ise ilaçlamalar dışında bazı güncel yaklaşımlarla da sineklere karşı mücadele edebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi:

"Ben doğrusu ilaca yönelik şeyleri hem doğaya hem insana zarar verdiği için doğru bulmuyorum ama kullanılıyor. Bu anlamda yetkililerin yani belediyelerin yapması gereken, ilaçlamalar yapacaklar. İlaçlamaların dışında bazı güncel yaklaşımlar da var. Mesela göletlere balık bırakmak. Balıklar, sinek larvalarını yiyorlar ve sinek larvalarını yiyen balıklar, bu sineklerin azalmasına neden olabiliyorlar. Ayrıca bir başka nokta, ejderha sineği var. Ejderha sineği de sivrisineği yiyor. Ejderha sineğinin de popülasyonu artırılabilir. Bu bizim tarafımızdan bilinçli yapılabilir"

Sinek ısırıklarının oluşturduğu yaralar nedeniyle doktora başvurduğunu ifade eden Gülşen Bayraktar, "Evet maalesef sinek sayılarında çok artış var. Apartmanlarımızın bahçeleri var. Bahçeye inerken de pire, diğer böceklerden de çok fazla görüyorum. Şimdi doktordan geliyorum. Bana krem yazdı iki tane. İlaçlama yapıldığını görmüyorum. Yazın yapılıyordu ama bugünlerde görmüyorum" ifadelerini kullandı. Beylikdüzü'ndeki sinek sayısında ciddi artış olduğunu söyleyen Burak Çağlartekin ise, "Sivrisinek ve kara sineklerde çok ciddi bir artış söz konusu. Evimizin içinde de son zamanlarda da çok fazla karşılaşıyoruz. Aslında Kasım ayı geldi. Kasım ayında çok fazla sinek görmememiz lazım. Kara sinek sayısında da yine artış var. Kara sinek de pislikle çok fazla ortaya çıkan bir tür olduğu için, ya bununla ilgili temizlik önlemleri alınmıyor, ama bununla ilgili özellikle Büyükşehir gerekeni yapacaktır. Biz bireysel olarak çözüm üretmeye çalışıyoruz. İlaçlar alıyoruz. Özellikle bebeğim olduğu için daha hassa oluyoruz bu konuda. Beylikdüzü bölgesinde oturuyorum ben, özellikle kara sinek ve sivri sinekte bayağı bir artış var" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İmamoğlu işten çıkarmıştı, Soylu iş verdi
13 Kasım 2019 14:53		 Meteorolojiden Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı
13 Kasım 2019 14:20
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesine uluslararası ödül
13 Kasım 2019 13:55		 MSB, yaşlı kadının elini öpen mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı
13 Kasım 2019 13:45
'Kulaklık bağımlılığı' başarıyı düşürüyor
13 Kasım 2019 13:31		 Eski başbakanlardan Akbulut hastaneye kaldırıldı
13 Kasım 2019 12:03
Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a 'vurgun' sorusu: 1 TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim
13 Kasım 2019 08:57		 Bu sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor - Haritalı
13 Kasım 2019 06:30
Bursa'da uzman çavuş tartıştığı kadını öldürdü
13 Kasım 2019 00:42		 Emekli Orman İşletme Müdürü hayatını kaybetti
12 Kasım 2019 23:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:44 - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'nin tahrip ettiği okullar onarılıyor15:42 - Sosyal medyadan silah satışına operasyon: 8 gözaltı15:34 - FETÖ'nün 'esnaf yapılanması'nda yer alan sanığa hapis cezası15:32 - Yüksek Hızlı Tren, Aralık ayı sonunda Sivas'ta15:29 - Dünya ombudsmanları İstanbul'da toplanacak15:25 - 'Eğitimli çocuk bakıcısı' desteğine başvurular başladı15:18 - MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması15:15 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı15:11 - PTT çalışanı kaza yaptı, ilk müdahaleyi 112 çalışanı yaptı15:06 - TBMM Genel Kurulu toplandı
14:53 - İmamoğlu işten çıkarmıştı, Soylu iş verdi14:48 - 'İki mektubun cevabını da bu milletin şan, şerefine yakışır bir şekilde Trump'a ver'14:38 - Okul Müdürü'nden öğretmene darp kamerada14:28 - Şarkıcı Tuğba Özerk'e polise hakaretten dava14:24 - Engelli gence eziyet edip, 'Şaka' dediler14:20 - Meteorolojiden Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı14:18 - Tokat'ta FETÖ'den gözaltına alınan 12 şüpheli serbest14:16 - Adli Tıptan, Eski İngiliz askeri görevli açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Anayasa Mahkemesi, özel harekata KPSS'siz polis alımını karara bağladı
Bank Asya'ya para yatırırken bu notu düşmüş!
3 ilçe ve bir beldeye kayyum görevlendirildi
Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a 'vurgun' sorusu: 1 TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim
Yargıtay'dan, FETÖ mahkumiyetlerine dair önemli karar
'Bu pazar seçim olsa' anketinde partilerin oy oranları
Sözleşmeli personele, yeni ücretsiz izin hakkı
'Önümüzdeki günlerde çok önemli FETÖ operasyonları göreceğiz'
'Rabia'nın intihar etmediği kesin!
10 milyon AK Parti üyesi sandığa gidiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
damadı paketle koy kapının önüne 3
kurum servislerinde yer kapma telaşı 1
dindar bir gençlik istiyorum 2
ptt kargo 3
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
idal'e notlar 1
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 3
aile sigortası 2
5'e razıydık 2
SON İLANLAR
Konya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alacak
Yalova Termal Belediyesi 2 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Elektirik 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turuzim 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 5 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turuzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam