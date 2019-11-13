1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuş

Atak Faz-2 versiyonu, lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatıldı. Faz-2 helikopterlerinin 2020 ortasından itibaren güvenlik güçlerine teslim edilmesi hedefleniyor
 13 Kasım 2019 13:25
Yazdır
Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuş

Atak Faz-2 helikopterinin ilk uçuşu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde başarıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Demir, "Atak'ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış Faz-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yerlilik oranı daha da artan Atak Faz-2 helikopterlerini, yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.


ATAK FAZ-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen T129 Atak Projesi kapsamında bugüne kadar TUSAŞ tarafından üretilen 53 Atak helikopterinin güvenlik güçlerine teslimatı yapıldı. Atak Faz-2 konfigürasyonundan ise ilk aşamada 21 helikopter teslimatı gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Facebook, yeni birleşik ödeme sistemi Facebook Pay'i duyurdu.
13 Kasım 2019 10:48		 WhatsApp şarj canavarına dönüştü!
12 Kasım 2019 22:16
Ulusal Akademik Ağ'ın sitesi çöktü! Birçok üniversite internetsiz kaldı
12 Kasım 2019 15:57		 TSK'ya 13 adet 'KORKUT' teslim edildi
12 Kasım 2019 14:23
Akıllı saatlerdeki gizli tehlike
12 Kasım 2019 14:04		 Yapay zekaya bağlı 143 yeni meslek geliyor
12 Kasım 2019 13:36
Apple'ın açığını bulan liseliye Apple'dan ödül
12 Kasım 2019 11:25		 ASELSAN denizlerde 'fersah fersah' ilerliyor
11 Kasım 2019 20:47
'Vuran' teslimatları tam gaz sürüyor
11 Kasım 2019 20:42		 Dijital Dönüşüm Merkezi'ne seçilen KOBİ sayısı 150'ye yükseldi
11 Kasım 2019 15:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:44 - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'nin tahrip ettiği okullar onarılıyor15:42 - Sosyal medyadan silah satışına operasyon: 8 gözaltı15:34 - FETÖ'nün 'esnaf yapılanması'nda yer alan sanığa hapis cezası15:32 - Yüksek Hızlı Tren, Aralık ayı sonunda Sivas'ta15:29 - Dünya ombudsmanları İstanbul'da toplanacak15:25 - 'Eğitimli çocuk bakıcısı' desteğine başvurular başladı15:18 - MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması15:15 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı15:11 - PTT çalışanı kaza yaptı, ilk müdahaleyi 112 çalışanı yaptı15:06 - TBMM Genel Kurulu toplandı
14:53 - İmamoğlu işten çıkarmıştı, Soylu iş verdi14:48 - 'İki mektubun cevabını da bu milletin şan, şerefine yakışır bir şekilde Trump'a ver'14:38 - Okul Müdürü'nden öğretmene darp kamerada14:28 - Şarkıcı Tuğba Özerk'e polise hakaretten dava14:24 - Engelli gence eziyet edip, 'Şaka' dediler14:20 - Meteorolojiden Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı14:18 - Tokat'ta FETÖ'den gözaltına alınan 12 şüpheli serbest14:16 - Adli Tıptan, Eski İngiliz askeri görevli açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Anayasa Mahkemesi, özel harekata KPSS'siz polis alımını karara bağladı
Bank Asya'ya para yatırırken bu notu düşmüş!
3 ilçe ve bir beldeye kayyum görevlendirildi
Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a 'vurgun' sorusu: 1 TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim
Yargıtay'dan, FETÖ mahkumiyetlerine dair önemli karar
'Bu pazar seçim olsa' anketinde partilerin oy oranları
Sözleşmeli personele, yeni ücretsiz izin hakkı
'Önümüzdeki günlerde çok önemli FETÖ operasyonları göreceğiz'
'Rabia'nın intihar etmediği kesin!
10 milyon AK Parti üyesi sandığa gidiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meral akşener 2
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 3
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
ayık olmak 2
dindar bir gençlik istiyorum 2
pubg 1
11 kasım milli ağaçlandırma günü 3
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 1
son buluşmada bakılan noktalar 1
nagatomo keşke nagazaki'de ölseydi 3
SON İLANLAR
Konya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alacak
Yalova Termal Belediyesi 2 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Elektirik 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turuzim 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 5 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turuzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam