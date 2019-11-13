Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada
Eyüpsultan'da bir lisede yaklaşık 20 öğrenci sivri demirlere tırmanarak kaçtı. Montu sivri demirlere takılan bir öğrenciyi arkadaşları kurtarırken tehlikeli kaçma anları kameralara yansıdı
|13 Kasım 2019 13:35
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Eyüpsultan'da bir lisede yaklaşık 20 öğrenci sivri demirlere tırmanarak kaçtı. Montu sivri demirlere takılan bir öğrenciyi arkadaşları kurtarırken tehlikeli kaçma anları kameralara yansıdı.
Eyüpsultan Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yaklaşık 20 öğrenci öğle saatlerinde okul duvarında bulunan sivri demirlere tırmanarak kaçtı. Yaklaşık 2 ile 2.5 metre uzunluğunda olan sivri demirlerin üzerinden atlayan öğrenciler canlarını tehlikeye attı. Bir öğrenci atladığı sırada montu demire takıldı. Bunu gören diğer öğrenciler arkadaşını kurtararak kaçmaya devam etti. Çocukların tehlikeli kaçışını gören çevredeki vatandaşlar umursamadan yollarına devam etti.
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