Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesine uluslararası ödül
|13 Kasım 2019 13:55
|Yazdır
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesi, dünyanın önemli mimarlık yarışmalarından AEC Excellence Awards'da "altyapı tasarımı" dalında birincilik ödülü kazandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8'incisi düzenlenen yarışmaya 40 ülkeden 230 proje katıldı.
İBB tarafından hayata geçirilen Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu Projesi, yenilikçi ve teknolojik altyapısıyla, ABD'den "LaGuardia Airport Terminal B Replacement- Skanska Walsh Joint Venture" ile Hollanda'dan "Afsluitdijk - Largest Dike of the Netherlands-Levvel - BAM, Van Oord, Rebel" projelerini geride bırakarak birinci oldu.
Yarışmanın ödül töreni 19 Kasım Salı günü Las Vegas Autodesk University'de gerçekleşecek.
- Proje
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı, 13 kilometre uzunluğunda olacak 11 istasyondan oluşacak. Anadolu Yakası'nın ulaşım sorunlarına önemli ölçüde çözüm getirmesi planlanan hatla, Ümraniye-Göztepe arası yolculuk 20 dakika sürecek. Hat, günde 350 bin kişiye hizmet verebilecek.
Göztepe istasyonunda Marmaray ile entegre olan hat, Yenisahra İstasyonundan Kadıköy-Kartal Metrosu ile Çarşı istasyonunda da Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattıyla entegre olacak.
Tam Otomatik Sürücüsüz metro olarak çalışacak Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında, güvenlik için tam boy peron ayırıcı kapılar kullanılacak. Kazı çalışmalarına, 4 tünel açma makinesi (TBM) ile başlanan hattın, 2022'de bitirilmesi hedefleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İmamoğlu işten çıkarmıştı, Soylu iş verdi
13 Kasım 2019 14:53
|Meteorolojiden Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı
13 Kasım 2019 14:20
|MSB, yaşlı kadının elini öpen mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı
13 Kasım 2019 13:45
|'Kulaklık bağımlılığı' başarıyı düşürüyor
13 Kasım 2019 13:31
|İstanbul'da sinek şikayetleri arttı; uzmanlardan önemli uyarı
13 Kasım 2019 13:07
|Eski başbakanlardan Akbulut hastaneye kaldırıldı
13 Kasım 2019 12:03
|Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a 'vurgun' sorusu: 1 TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim
13 Kasım 2019 08:57
|Bu sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor - Haritalı
13 Kasım 2019 06:30
|Bursa'da uzman çavuş tartıştığı kadını öldürdü
13 Kasım 2019 00:42
|Emekli Orman İşletme Müdürü hayatını kaybetti
12 Kasım 2019 23:08