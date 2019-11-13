Tunceli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı

Tunceli'de, valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler haricindeki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin gerek ülke genelinde gerekse sınır ötesinde terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlara devam ettiği, bu operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren terör örgütlerinin, örgüte müzahir kitlenin desteğini almak ve motivasyonunu artırmak amacıyla yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapabileceği belirtildi.

Bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerin propagandasına dönüşebileceği aktarılan açıklamada, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerin hedef seçilerek sansasyonel eylemler gerçekleştirilerek kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüreceğinin açık olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığınca bazı il ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ile iltisaklı ve irtibatlı faaliyetleri ile terör örgütüne destek verdikleri yönünde tespit ve deliler bulunan belediye başkanlarıyla ilgili Anayasanın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden görevden uzaklaştırıldığı ve yerlerine Belediye Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca belediye başkan vekili görevlendirildiği anımsatıldı.

Belediyelerdeki görevlendirme kapsamında Tunceli'de de Mazgirt İlçesi Akpazar Beldesi belediye başkanının görevinden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu atamalar ile görevden uzaklaştırmaları protesto etmek amacıyla terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren oluşum ve örgüt üst yönetiminin talimatları doğrultusunda sosyal medya platformlarından toplanma çağrıları ile ülke genelinde ve ilimizde yürüyüş, oturma eylemi, basın açıklaması, imza kampanyası ve benzeri yasa dışı etkinlikler düzenleme suretiyle konunun gündemde tutulmaya çalışıldığı değerlendirilmektedir."

Bu nedenlerle kentte valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışındaki her türlü eylem ve etkinliğin 15 gün süreyle yasaklandığı belirtilen açıklamada, 13 Kasım'da başlayan yasağın 27 Kasım'da sona ereceği kaydedildi.