Adli Tıptan, Eski İngiliz askeri görevli açıklaması

OKUL MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARI ÖĞRETMENİ BÖYLE DÖVDÜ Eskişehir’de geçici olarak Çocuk Esirgeme Kurumunda görevlendiren Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mehmet Akkurt, kuruma getirilen bir öğrenciyi adres değişikliğinden dolayı Hızırbey İmam Hatip Ortaokuluna kaydettirmek istedi. İddialara göre, Okul Müdürü Ali Rıza Ç., gelen öğrencinin Çocuk Esirgeme Kurumu yurdunda kalmasını bahane ederek öğrenciyi okula kaydettirmek istemeyip farklı bir okula götürülmesini istedi. Yapılan konuşmaların ardından kararından dönmeyen okul müdürüne durum üzerine resmi bir yazı gönderildi. Resmi yazının uygulanması ve öğrencinin eğitimine devam edebilmesi adına okula giden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mehmet Akkurt; okul müdürüyle okul bahçesinde karşılaştı. Burada bir süre Akkurt ile tartışan okul müdürü, öğretmenin üzerine yürüdü. İddialara göre Akkurt, tartışma sonrasında Müdür Ali Rıza Ç., müdür yardımcısı ve üç servis şoförü tarafından okul bahçesinde dövüldü.Olay güvenlik kameralarına yansıdı