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Tokat'ta FETÖ'den gözaltına alınan 12 şüpheli serbest

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli serbest bırakıldı
 13 Kasım 2019 14:18
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Tokat'ta FETÖ'den gözaltına alınan 12 şüpheli serbest

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9'u muvazzaf 12 askerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıkça, 10'u da çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler, 5 Kasım'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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