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Şarkıcı Tuğba Özerk'e polise hakaretten dava

Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaptığı trafik kazası sonrası polise hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
 13 Kasım 2019 14:28
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Şarkıcı Tuğba Özerk'e polise hakaretten dava

Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaptığı trafik kazası sonrası polise hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Tuğba Özerk'in, 15 Ekim 2018'deki trafik kazası sonrası işlem yapan polis memuru A.A'ya aşağılayıcı sözler söylediği ve hakaret ettiği belirtildi.

İddianamede, Özerk'in alkollü araç kullanması nedeniyle karakolda ifadesi alındığı sırada da müştekiye kötü sözler sarf etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Özerk'in "olay günü alkollü araç kullanmadığı için alkolmetreye üflemek istemediği, bu sebeple polis memurlarıyla arasında tartışma çıktığı ancak kimseye hakaret etmediği" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

Hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava açılan Özerk, 21 Kasım'da Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Ajansı
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