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Okul Müdürü'nden öğretmene darp kamerada

Eskişehir'de yetiştirme yurdunda kalan bir öğrenciyi adres değişikliği nedeniyle İmam Hatip Ortaokuluna kaydettirmek isteyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Çocuk Esirgeme Kurumu görevlisi Mehmet Akkurt, okul müdürü, müdür yardımcısı ve servis şoförleri tarafından darp edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü okula müfettiş gönderirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı
 13 Kasım 2019 14:38
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Okul Müdürü'nden öğretmene darp kamerada

Eskişehir'de yetiştirme yurdunda kalan bir öğrenciyi adres değişikliği nedeniyle İmam Hatip Ortaokuluna kaydettirmek isteyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Çocuk Esirgeme Kurumu görevlisi Mehmet Akkurt, okul müdürü, müdür yardımcısı ve servis şoförleri tarafından darp edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü okula müfettiş gönderirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de geçici olarak Çocuk Esirgeme Kurumunda görevlendiren Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mehmet Akkurt, kuruma getirilen bir öğrenciyi adres değişikliğinden dolayı Hızırbey İmam Hatip Ortaokuluna kaydettirmek istedi. İddialara göre, Okul Müdürü Ali Rıza Ç., gelen öğrencinin Çocuk Esirgeme Kurumu yurdunda kalmasını bahane ederek öğrenciyi okula kaydettirmek istemeyip farklı bir okula götürülmesini istedi. Yapılan konuşmaların ardından kararından dönmeyen okul müdürüne durum üzerine resmi bir yazı gönderildi. Resmi yazının uygulanması ve öğrencinin eğitimine devam edebilmesi adına okula giden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mehmet Akkurt; okul müdürüyle okul bahçesinde karşılaştı. Burada bir süre Akkurt ile tartışan okul müdürü, öğretmenin üzerine yürüdü. İddialara göre Akkurt, tartışma sonrasında Müdür Ali Rıza Ç., müdür yardımcısı ve üç servis şoförü tarafından okul bahçesinde dövüldü.


Okul müdürü ve yardımcıları öğretmeni böyle dövdü

Olay güvenlik kameralarına yansıdı

Okulun güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Akkurt'un 5 kişi tarafından darp edildiği görülüyor. Arbede esnasında yere düşen Akkurt, burada darp edildiği kişiler tarafından tekmelenmeye devam ediyor.

Hastaneye giden Akkurt, 3 gün iş göremez raporu alarak kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Yaşananlar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula müfettiş gönderilerek olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Servis şoförlerinin darp olayına karışması, velilerin akıllarında soru işareti bıraktı.

Okul Müdürü Ali Rıza Ç.'nin geçen senelerde 'öğrencilere şiddet, kadrolu personele mobbing, sosyal paylaşım sitelerinde kötü örnek oluşturma' gerekçeleri ile şikayet edildiği ve müdürlük görevinden bir süre alındığı da öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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