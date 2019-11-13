1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İki mektubun cevabını da bu milletin şan, şerefine yakışır bir şekilde Trump'a ver'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: (Trump-Erdoğan görüşmesi) Erdoğan'a sesleniyorum: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma. Biz yanında olmasını biliriz. Bu akşam her iki mektubun cevabını da bu milletin şan, şerefine yakışır bir şekilde Trump'a ver
 13 Kasım 2019 14:48
Yazdır
'İki mektubun cevabını da bu milletin şan, şerefine yakışır bir şekilde Trump'a ver'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Erdoğan'a sesleniyorum: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma. Biz yanında olmasını biliriz. Bu akşam her iki mektubun cevabını da bu milletin şan, şerefine yakışır bir şekilde Trump'a ver." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında, AB'nin yaptırım için yasal çerçeve metni hazırladığını anımsattı.

Bunun kabul edilebilir olmadığını belirten Altay, "Bu elbette elimizin tersiyle iade etmemiz gereken bir metin." ifadesini kullandı.

Bu milletin "şu anda dünyadaki Türkiye algısını hak etmediğini" dile getiren Altay, "AB ülkeleri bilmeli ki Türkiye, Erdoğan'dan ibaret değil. Bu karar, Türk milleti ve KKTC'ye yönelik gibi görünse de aslında Erdoğan'ın AB'ye mesafe koyan politikasına hizmet eder. Bunda ne AB'nin ne de Türkiye'nin menfaati var." diye konuştu.

Türkiye'nin, böyle bir yaptırım kararı nedeniyle hem kendi hem KKTC'nin haklarından taviz vermemesi gerektiğinin altını çizen Altay, "Verirse yanlış yapmış olur. Ancak bununla beraber bir an önce diplomatik adımlar atarak Doğu Akdeniz'deki yalnızlığımızı gidermemiz lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmek için ABD'ye gittiğini anımsatan Altay, Erdoğan'ın Trump'ın mektubuna ilişkin söylediği "takdim" ifadesinin, "Türkiye'yi ve aziz milleti aşağılayan bir ifade" olduğunu öne sürdü.

"Mektup bizi incitmiş idi 'takdim' ifadesi bizi perişan etti." diyen Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu buruklukla, onur kırıcı mektupla yaşarken ikinci bir mektup vakasıyla da karşılaştık. İçeriği S-400 olan bu ikinci mektup, bir tehdit mektubu. Bu iki mektupla beyefendi orada görüşme saatini bekliyor. Konakladığı otelde ABD'de pek de görülmeyen bir şekilde güvenlik önlemi alınması, Türkiye'nin Amerikan kamuoyunda da kaybettiğinin açık bir işaretidir.

Artık Türkiye-ABD ilişkisi iki ülke arasındaki ilişki olmaktan çıktı, kurumsal kimliğini kaybetti. Bu ilişki artık Erdoğan ve Trump ailelerinin kişisel ikbal çıkarlarına endeksli biri ilişkiye dönüştü. Bu bizim kabul edebileceğimiz tablo değil.

Erdoğan, Türkiye adına Trump ile görüşme yapacak. Umarız ve ümit ederiz ki bu görüşme Türkiye'nin onur, şan ve şerefine yakışır bir görüşme olur. Sonuçları nereye varırsa varsın Erdoğan, Trump'ın tehditlerine boyun eğmesin. Biz yanında ve arkasında oluruz. Erdoğan'a sesleniyorum: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma. Biz yanında olmasını biliriz. Türkiye'nin onurunu daha fazla incittirme. Bu akşam her iki mektubun cevabını da bu milletin şan, şerefine yakışır bir şekilde Trump'a ver. Türkiye'nin menfaati burada. Eğilip bükülmene gerek yok. Bu millet büyük bir millettir, bu ülke büyük bir ülkedir. Umarım yeni hayal kırıklıkları yaşamayız."

-"Gelin benden başlayın"

Bugün Genel Kurula gelecek olan yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin "sıfırı tükettik, para suyunu çekti, para lazım" teklifi olduğunu savunan Altay, "Para neye lazım? Lükse, debdebeye lazım." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "ekonomiyle ilgili olumsuz algı oluşturanlar teröristtir." mealinde, özü bu olan bir söz söylediğini öne süren Engin Altay, "Hukuki süreci de başlatmışlar. Başlatmazsanız alçaksınız. 8 milyon 200 bin işsiz için mi, açlık yoksulluk haciz sarmalında intihar eden masumlar için mi, milyonlarca emeklilikte yaşa takılanlar için mi, 1000 TL'nin altında maaş alanlar için mi, genç işsizler için mi hukuki süreç başlayacak? Gelin benden başlayın, bu garibanlara dokunmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin iktidara "düş yakamdan" sürecini başlattığını savunan Altay, "Millet ilk sinyali İstanbul seçiminde verdi ve ilk genel seçimde de gereğini yapacak." ifadesini kullandı.

Bugün HDP'li dört belediyeye kayyum atanmasına da değinen Engin Altay, "Terör örgütü PKK ile kesin, katı, amansız bir mücadele içinde olun ama 6 milyon HDP'ye oy vereni terörist diye yaftalarsanız, tümüne terörist gözüyle bakarsanız, PKK'nın bölemediği Türkiye'yi AK Parti olarak siz bölmüş olursunuz. Sandığa saygı gösterilmeyen yönetimlerde demokrasi olmaz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk'tan 'ara tatil' paylaşımı
13 Kasım 2019 14:10		 'Her alanda kazanan bir Türkiye'yi hep birlikte görüyoruz'
13 Kasım 2019 13:48
Destici'den 'Cumhurbaşkanının yanında olun' çağrısı
13 Kasım 2019 13:22		 'Bu pazar seçim olsa' anketinde partilerin oy oranları
13 Kasım 2019 13:03
10 Kasım'daki 'secde' görüntülerine soruşturma başlatıldı
13 Kasım 2019 12:50		 CHP yönetimi söz hakkı kısıtlı olan programlara katılınmamasını istedi
13 Kasım 2019 12:48
Şentop, Meclisin açılışının 100. yıl etkinliğine ilişkin milletvekillerinin önerilerini istedi
13 Kasım 2019 12:47		 'Önümüzdeki günlerde çok önemli FETÖ operasyonları göreceğiz'
13 Kasım 2019 11:22
Sınır dışı edilen YTS'nin tampon bölgede bekleyişi sürüyor
13 Kasım 2019 11:20		 Bahçeli'den 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında açıklama
13 Kasım 2019 10:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:44 - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'nin tahrip ettiği okullar onarılıyor15:42 - Sosyal medyadan silah satışına operasyon: 8 gözaltı15:34 - FETÖ'nün 'esnaf yapılanması'nda yer alan sanığa hapis cezası15:32 - Yüksek Hızlı Tren, Aralık ayı sonunda Sivas'ta15:29 - Dünya ombudsmanları İstanbul'da toplanacak15:25 - 'Eğitimli çocuk bakıcısı' desteğine başvurular başladı15:18 - MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması15:15 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı15:11 - PTT çalışanı kaza yaptı, ilk müdahaleyi 112 çalışanı yaptı15:06 - TBMM Genel Kurulu toplandı
14:53 - İmamoğlu işten çıkarmıştı, Soylu iş verdi14:48 - 'İki mektubun cevabını da bu milletin şan, şerefine yakışır bir şekilde Trump'a ver'14:38 - Okul Müdürü'nden öğretmene darp kamerada14:28 - Şarkıcı Tuğba Özerk'e polise hakaretten dava14:24 - Engelli gence eziyet edip, 'Şaka' dediler14:20 - Meteorolojiden Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı14:18 - Tokat'ta FETÖ'den gözaltına alınan 12 şüpheli serbest14:16 - Adli Tıptan, Eski İngiliz askeri görevli açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Anayasa Mahkemesi, özel harekata KPSS'siz polis alımını karara bağladı
Bank Asya'ya para yatırırken bu notu düşmüş!
3 ilçe ve bir beldeye kayyum görevlendirildi
Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a 'vurgun' sorusu: 1 TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim
Yargıtay'dan, FETÖ mahkumiyetlerine dair önemli karar
'Bu pazar seçim olsa' anketinde partilerin oy oranları
Sözleşmeli personele, yeni ücretsiz izin hakkı
'Önümüzdeki günlerde çok önemli FETÖ operasyonları göreceğiz'
'Rabia'nın intihar etmediği kesin!
10 milyon AK Parti üyesi sandığa gidiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 3
ahmet hakan 3
meral akşener 2
ptt kargo 3
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
son buluşmada bakılan noktalar 1
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 1
idal'e notlar 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 3
dindar bir gençlik istiyorum 2
SON İLANLAR
Konya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alacak
Yalova Termal Belediyesi 2 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Elektirik 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turuzim 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 5 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turuzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam