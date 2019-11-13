İmamoğlu işten çıkarmıştı, Soylu iş verdi
Ağustos ayında İBB'deki görevine son verilen trafik uzmanı Murat Kazanasmaz'ın yeni görev yeri belli oldu. Kazanasmaz, İçişleri Bakanlığına bağlı, Polis Radyosu'nda Genel Koordinatör olarak görevlendirildi
|13 Kasım 2019 14:53
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Bir grup İBB çalışanı, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 'yenileme' seçimlerinden tam 2 hafta önce İBB binası önünde 'Ekrem İmamoğlu karşıtı' miting düzenlemiş, mitinginde konuşmayı trafik uzmanı İBB çalışanı Murat Kazanasmaz yapmıştı.
MURAT KAZANASMAZ AĞUSTOS'DA İŞTEN ATILDI
Açıklamayı okuyan Murat Kazanasmaz'ın Ağustos ayında işine son verilmişti.
POLİS RADYOSU'NDA İŞ BAŞI YAPTI
Kazanasmaz'ın bu ayın başında İçişleri Bakanlığı Polis Teşkilatı Haberleşme Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan ve Türkiye genelinde ulusal yayın yapan Polis Radyosu'nda göreve başladığı öğrenildi.
Sözcü'ye kısa bir açıklama yapan Kazanasmaz "Polis Radyosu Genel Koordinatörü" olarak görevlendirildiğini söyledi.
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