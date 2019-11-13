Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı
|13 Kasım 2019 15:15
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Hakkari'de oturma eylemi, çadır kurma ve stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesi ile yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla birtakım önlemler alındığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, dış ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 15 Kasım günü saat 00.00'dan 29 Kasım günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı dağıtma ve benzeri türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."
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