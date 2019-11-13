1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya ombudsmanları İstanbul'da toplanacak

Ombudsman Şeref Malkoç: 18-19 Kasım tarihleri arasında dünya ombudsmanlarını İstanbul'da topluyoruz. İstanbul, dünyanın başkenti. 60'ın üzerinde ülkenin ombudsmanı gelecek. 18 Kasım saat 11.00'de Dolmabahçe Sarayı'nda açılış programımız başlayacak ve Cumhurbaşkanımız açılışı yapacak. Dünyadaki ombudsmanların kendi ülkelerinde verdiği hizmetlerle, çalışmalarla ilgili tecrübe paylaşımında bulunacağız.
 13 Kasım 2019 15:29
Yazdır
Dünya ombudsmanları İstanbul'da toplanacak

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Türkiye'nin sınır dışı ettiği teröristlerin ülkeleri tarafından kabul edilmeyişiyle ilgili olarak "Bazı ülkeler uluslararası hukuku dinlemiyor. Suç işlediğinde senin vatandaşındı, şimdi ise 'Gönderdim onu Suriye'ye' diyorsun. Kimse sorumluluğundan kaçamaz" ifadelerini kullandı.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Türkiye'nin sınır dışı ettiği teröristlerin, vatandaşı olduğu Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilmeyişiyle ilgili olarak İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Kamu başdenetçiliğinin vatandaşlar tarafından henüz tam olarak bilinmediğinden de bahseden Malkoç, önemli açıklamalar yaptı. Ombudsmanlığın kamu denetçiliğinin dünyadaki yaygın ismi olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Malkoç, "Ombudsmanlığın görevi, vatandaşla kamu kurumları arasında sıkıntı, zorluk olduğunda mahkemeye intikal etmeden, sıkıntıları çözmek için kurulmuş olan bir müessese. Bir anlamda devlete karşı, vatandaşlığın avukatlığını yapan ama kamu kurumlarında hasmı olmayan, onlara yol gösteren, danışmanlık ve rehberlikle tavsiye veren bir kurum. Burada hedef şu, ülkede kamu hizmetleri verirken eksik, noksan, hata, kusur olursa, bunları mahkemeye gitmeden iyilikle, tatlı dille, dostane şekilde çözmek. Bir nevi vatandaşla kamu arasında arabulucu olarak çalışmaktadır ve bir anlamda idareyi, idarecileri denetlemektedir. Bunu halkın adına yapmaktadır. Kamu denetçilerini parlamento seçmektedir. Hedef, Türkiye'de kamu hizmetlerinin kalitesi artsın, idare daha şeffaf olsun, kamu hizmetleri insan odaklı olsun, insanımızın, vatandaşımızın hak arama kültürü artsın. Kamu hizmetleriyle muhatap olan vatandaşın işini kolaylaştırmak için varız biz. Kamu hizmetlerindeki sıkıntılarda da mahkemeye gidilmeden işler çözülsün, sulha bağlansın diye kurulmuş olan bir kurumuz" ifadelerini kullandı.

"Kamu yöneticilerinin eksiklerini düzeltmek için çalışıyoruz"

Kamu denetçiliği kurumunun verdiği kararların tavsiye kararı olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Malkoç, "Ben buna uysam da olur uymasam da olur anlamında bir tavsiye değil. Bu tavsiye kararıdır ve buna hukuken uyacaksın anlamında bir karardır. Ama kamu görevlisi de bu kararı aldığı zaman hukuken ikna olmalıdır. Kamu denetliği kurumunun tavsiye kararlarına, AİHM kararı varsa onu, Anayasa Mahkemesi'nin kararı varsa, Danıştay'ın kararı varsa bunları koyuyoruz. Bazen verdiğimiz bir karar 10 binleri, 100 binleri ilgilendiriyor. Kamu yöneticilerinin davranışlarında eksiklik, noksanlık, hata ya da vatandaş aleyhine hususlar varsa, bunları düzeltmek için çalışıyoruz. Bizim insanımız bir kamu kurumunun önünden geçerken tedirgin oluyor. Neden öyle bilmiyoruz. Biz diyoruz ki, iyi yönetim ilkeleri var. Siz herhangi bir makamı işgal eden bir yöneticiyseniz, siz maaşınızı vatandaşın verdiği vergilerden alıyorsunuz. O yüzden vatandaş size geldiği zaman caka yapmanıza gerek yok. Tebessüm edeceksiniz, nezaketle karşılayacaksınız, işini adil şekilde süresi içinde çözmeye çalışacaksınız. Devletin hangi makamı olursa olsun, bunların hepsi milletin emanetidir. Madem bu makam emanet verildi, emaneti uygun olarak kullanacaksın. Vatandaşın talebi haksız, yanlış ya da kusurlu olabilir, bunu tatlı dille söyleyeceksin. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin 2023 hedefleri var ve bunları gerçekleştirmek için herkese görev düşüyor. Sivil Toplum Örgütleri'ne, üniversitelere, kamu kurumlarına, yöneticilere, valilere, belediye başkanlarına, medyaya, herkese görev düşüyor. Biz de kamu denetçiliği kurumu olarak bu görevimizi ve sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Dünya ombudsmanlarını İstanbul'da topluyoruz"

18-19 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da çok önemli bir buluşma olacağını da söyleyen Şeref Malkoç, "18-19 Kasım tarihleri arasında dünya ombudsmanlarını İstanbul'da topluyoruz. İstanbul, dünyanın başkenti. 60'ın üzerinde ülkenin ombudsmanı gelecek. 18 Kasım saat 11.00'de Dolmabahçe Sarayı'nda açılış programımız başlayacak ve Cumhurbaşkanımız açılışı yapacak. Dünyadaki ombudsmanların kendi ülkelerinde verdiği hizmetlerle, çalışmalarla ilgili tecrübe paylaşımında bulunacağız. 2020 yılında kendi açımızdan iyi yönetim ilkelerinin takviye edildiği, millete hak arama kültürünün anlatıldığı, hak aramanın yaygınlaştığı, kamuda görev yapanlara da hukukun üstünlüğünün anlatıldığı bir yıl olarak değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

"Kimse sorumluluğundan kaçamaz"

Ülkelerine iade edilen uluslararası terör örgütü üyelerinin, Avrupa ülkeleri tarafından 'Vatandaşlıktan çıkardık' diyerek geri alınmamasıyla ilgili olarak da konuşan Malkoç, "Aslında bunun kuralları belli. Bazı ülkeler uluslararası hukuk kurallarını dinlemiyorlar ve yanlış yapıyorlar. Bu yanlışlar da kendilerine avantaj sağlamayacak. Bu anlamda uluslararası hukukun yerleşmiş kural ve kaideleri var. 'Bu DEAŞ'lı, vatandaşlıktan çıkardım onu' diyorsun ama böyle bir şey yok. Çıkarabilirsin ama sorumluluğun ortadan kalkmaz. Suç işlediğinde senin vatandaşındı. 'Gönderdim Suriye'ye' diyorsun ama öyle kolay mı? O açıdan kimse sorumluluğundan kaçamaz. Bugün kaçtığını zannederse bile, yarın hangi ülkeyse bunun hesabını verir ve öder. Cumhurbaşkanımız bu konuda açık ve net konuşuyor, Türkiye bu konuda çok açık ve net konuşuyor. Çünkü uluslararası hukuka dayanarak konuşuyor. O açıdan Türkiye'nin tutumu ve yolu doğrudur. Pazartesi günkü toplantıda bunlar da konuşulacak. Dünyanın farklı yerlerinden gelen ombudsmanlarla bunları da değerlendireceğiz. Bizim ana görevimiz idari denetim olduğu gibi, dünyadaki insan haklarının yerleşmesine ve kökleşmesine destek olmaktır. Sonuç bildirgesinde bu konuya da yer vereceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şeref Malkoç: KDK'ya başvurular 6 ay içinde neticeleniyor
12 Kasım 2019 14:07		 Ortaokul öğrencisi, öğretmenini KDK'ya şikayet etti
12 Kasım 2019 08:05
KDK'den 5 bin liralık elektrik faturası için 'usulü uygun değil' kararı
09 Kasım 2019 12:03		 En fazla şikayet 'kamu personel rejiminden'
07 Kasım 2019 14:33
'KDK'ye 76 bin 715 yazılı şikayet ve başvuruda bulunuldu'
07 Kasım 2019 13:32		 'Türkiye terörle mücadelede dünyaya örnek oldu'
05 Kasım 2019 16:47
Ombudsman: ÜAK, yurtdışı denklik kararını gözden geçirmeli
03 Kasım 2019 16:03		 KDK'den TCDD'ye 'bisiklet' tavsiyesi
03 Kasım 2019 14:27
'Kamu kurumları KDK kararlarına yüzde 70 uydu'
31 Ekim 2019 18:07		 KDK kararıyla merhum binbaşıya temsili mezar
27 Ekim 2019 12:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:42 - Sosyal medyadan silah satışına operasyon: 8 gözaltı15:34 - FETÖ'nün 'esnaf yapılanması'nda yer alan sanığa hapis cezası15:32 - Yüksek Hızlı Tren, Aralık ayı sonunda Sivas'ta15:29 - Dünya ombudsmanları İstanbul'da toplanacak15:25 - 'Eğitimli çocuk bakıcısı' desteğine başvurular başladı15:18 - MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması15:15 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı15:11 - PTT çalışanı kaza yaptı, ilk müdahaleyi 112 çalışanı yaptı15:06 - TBMM Genel Kurulu toplandı14:53 - İmamoğlu işten çıkarmıştı, Soylu iş verdi
14:48 - 'İki mektubun cevabını da bu milletin şan, şerefine yakışır bir şekilde Trump'a ver'14:38 - Okul Müdürü'nden öğretmene darp kamerada14:28 - Şarkıcı Tuğba Özerk'e polise hakaretten dava14:24 - Engelli gence eziyet edip, 'Şaka' dediler14:20 - Meteorolojiden Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı14:18 - Tokat'ta FETÖ'den gözaltına alınan 12 şüpheli serbest14:16 - Adli Tıptan, Eski İngiliz askeri görevli açıklaması14:13 - Tunceli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Anayasa Mahkemesi, özel harekata KPSS'siz polis alımını karara bağladı
Bank Asya'ya para yatırırken bu notu düşmüş!
3 ilçe ve bir beldeye kayyum görevlendirildi
Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a 'vurgun' sorusu: 1 TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim
Yargıtay'dan, FETÖ mahkumiyetlerine dair önemli karar
'Bu pazar seçim olsa' anketinde partilerin oy oranları
Sözleşmeli personele, yeni ücretsiz izin hakkı
'Önümüzdeki günlerde çok önemli FETÖ operasyonları göreceğiz'
'Rabia'nın intihar etmediği kesin!
10 milyon AK Parti üyesi sandığa gidiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aile sigortası 2
ayık olmak 2
damadı paketle koy kapının önüne 3
pubg 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 3
kurum servislerinde yer kapma telaşı 1
idal'e notlar 1
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 3
son buluşmada bakılan noktalar 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 3
SON İLANLAR
Konya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alacak
Yalova Termal Belediyesi 2 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Elektirik 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turuzim 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 5 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turuzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam