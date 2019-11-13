FETÖ'nün 'esnaf yapılanması'nda yer alan sanığa hapis cezası
|13 Kasım 2019 15:34
|Yazdır
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün esnaf yapılanmasında yer alan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Murat Kırıcı katılmazken, avukatı duruşmada hazır bulundu.
Sanık avukatı, Kırıcı hakkındaki iddiaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.
Duruşma savcısı, sanığın örgütün Nizip ilçesinde esnaf sorumlusu olduğunu, düzenlediği toplantılarda, "himmet" adı altında para toplanmasını istediğini ve FETÖ elebaşının çağrısından sonra diğer banka hesaplarındaki parayı çekerek, Bank Asya'ya yatırdığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Kırıcı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adana'daki FETÖ davası'nda 3 eski askeri öğrenciye tahliye
13 Kasım 2019 17:52
|Akıncı Üssü davası: MAK personelinin savunmaları alındı
13 Kasım 2019 16:26
|Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'nin tahrip ettiği okullar onarılıyor
13 Kasım 2019 15:44
|Tokat'ta FETÖ'den gözaltına alınan 12 şüpheli serbest
13 Kasım 2019 14:18
|Aranan FETÖ firarisi Niğde'de yakalandı
13 Kasım 2019 14:07
|Jandarma yüzbaşı FETÖ'den açığa alındı
13 Kasım 2019 13:51
|Adliyeye sevk edilen Ahmet Altan tutuklandı
13 Kasım 2019 12:59
|Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında doktora gözaltı
13 Kasım 2019 12:49
|'Örgütsel motivasyon mektubu' gönderen sanığa 'örgüt propagandasından' beraat
13 Kasım 2019 12:47
|Yargıtay eski üyesine FETÖ'den 11 yıl 16 ay hapis
13 Kasım 2019 12:37