Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sosyal medyadan silah satışına operasyon: 8 gözaltı
İstanbul'da sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı
|13 Kasım 2019 15:42
|Yazdır
İstanbul'da sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'ini yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 4 yedek şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|40 yıllık üzüm firması üreticileri dolandırıp ortadan kayboldu
13 Kasım 2019 18:00
|Banka soyguncusuna vatandaş çelmesi
13 Kasım 2019 17:35
|Öğretmen, öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı
13 Kasım 2019 17:28
|İki zorba, polise mukavemetten beraat etti
13 Kasım 2019 17:00
|Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan DNA örneği verdi
13 Kasım 2019 16:58
|Eski İngiliz ajanın evinden harita ve kroki çıktı
13 Kasım 2019 16:35
|Doğum uzmanı doktor intihar etti
13 Kasım 2019 16:20
|PTT çalışanı kaza yaptı, ilk müdahaleyi 112 çalışanı yaptı
13 Kasım 2019 15:11
|Okul Müdürü'nden öğretmene darp kamerada
13 Kasım 2019 14:38
|Şarkıcı Tuğba Özerk'e polise hakaretten dava
13 Kasım 2019 14:28