1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den ara tatile özel etkinlik sitesi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük: Velilerimiz, 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla 81 ilde 18-22 Kasım'da yapılacak faaliyetleri 'aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilecek
 13 Kasım 2019 15:48
Yazdır
MEB'den ara tatile özel etkinlik sitesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, velilerin, 18-22 Kasım'da 81 ilde yapılacak ara tatil etkinliklerine, 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla "aratatil.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabileceklerini bildirdi.

Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez 18-22 Kasım'da yapılacak 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatiline ilişkin bilgi verdi.

Toplumun tarıma dayalı olması sebebiyle bugüne kadar yaz tatillerinin uzun tutulduğunu söyleyen Yusuf Büyük, artık köylerde yaşayan insan sayısının azaldığına ve dünyadaki birçok ülkede uzun tatil dönemlerinin olmadığına işaret etti.

Büyük, bu çerçevede değişikliğe gittiklerini ve ara tatil uygulamasını başlattıklarını hatırlatarak, "Ara tatil, bir tatil değildir. Eğitim öğretime verilen bir aradır. Çocuklarımızın dışarıda kültürle, sanatla, sporla, doğayla, değerlerimizle buluşma vaktidir." dedi.

Bakanlık tarafından öğrencilere yönelik ara tatil etkinlik önerilerinin yer aldığı "aratatil.meb.gov.tr" sitesinin hazırlandığını bildiren Yusuf Büyük, "Velilerimiz, 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla, 81 ilde 18-22 Kasım'daki 5 günlük sürede yapılacak faaliyetleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde ayrı ayrı olmak üzere 'aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilecek." ifadelerini kullandı.

Büyük, ailelerin farklı bir şehre gitmesi durumunda, internet sitesinden ilgili şehre tıklayarak istedikleri etkinliklere katılabileceklerini kaydetti.

- Ebeveynleri çalışan öğrenciler için de etkinlikler olacak

Öğrencilere yönelik etkinliklerin okul dışında yapılacağının altını çizen Ortaöğretim Genel Müdürü Büyük, il milli eğitim müdürlüklerince kurulan komisyonların, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, vakıflar ve sanayi kuruluşlarıyla iş birliği halinde faaliyetlerini düzenleyeceklerini söyledi.

Büyük, ara tatil dönemi için çalışan anne babalara yönelik etkinliklerin de hazırladığını aktararak, "Eğitime verilen arada, anne ve babaların çocuklarıyla daha nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Öğrencilere yönelik hazırladığımız etkinlik programı, gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama ve aile günü olmak üzere 16 ana başlık var." bilgisini paylaştı.

"Aile günü" kapsamında öğrencilerin annesi veya babasının iş yerine gideceğini belirten Yusuf Büyük, "Çocuklar, annesi veya babasının yaptığı işi, iş arkadaşlarını, iş ortamını görecek. Çocuk, annesi ya da babasının iş yerinde bir gün geçirecek." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okullara 'ara tatil' molası
13 Kasım 2019 11:31		 Eğitim'de geçen hafta neler oldu?
12 Kasım 2019 17:01
YLSY tercihleri alınıyor
12 Kasım 2019 12:56		 MEB, RAM'ları güçlendiriyor
12 Kasım 2019 11:18
MEB'in eski hükümlülere yönelik öykü yarışmasının sonuçları açıklandı
11 Kasım 2019 14:30		 MEB, destek eğitim programlarını güncelledi
11 Kasım 2019 11:58
MEB'den İstanbul'daki güzel sanatlar liselerini güçlendirecek hamle
11 Kasım 2019 11:08		 MEB'in Türkçe uyum sınıflarında 115 bin öğrenci eğitim alıyor
09 Kasım 2019 11:26
Ders kitabında Uygur alfabesi yerine İsrail Alfabesi
09 Kasım 2019 00:01		 MEB'den öğretmenlere özel site
08 Kasım 2019 15:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:11 - 'Torunlarına bakan dede ve ninelere bakım ücreti ödensin'18:00 - 40 yıllık üzüm firması üreticileri dolandırıp ortadan kayboldu17:56 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:52 - Adana'daki FETÖ davası'nda 3 eski askeri öğrenciye tahliye17:43 - Müdür'e, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma17:35 - Banka soyguncusuna vatandaş çelmesi17:28 - Öğretmen, öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı17:19 - Türkiye, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını şiddetle kınadı17:16 - 'Sağlıkçılar 18 bin kişilik kadronun ilanını bekliyor'17:00 - İki zorba, polise mukavemetten beraat etti
16:58 - Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan DNA örneği verdi16:45 - 2020 Resmi tatil günleri belli oldu.16:35 - Eski İngiliz ajanın evinden harita ve kroki çıktı16:29 - Türkiye'nin, en iyi işvereni belli oldu16:26 - Akıncı Üssü davası: MAK personelinin savunmaları alındı16:20 - Doğum uzmanı doktor intihar etti16:13 - Yıkılan milyon dolarlık evlerin yerine fidan dikildi16:10 - Online alışverişe online kredi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Bank Asya'ya para yatırırken bu notu düşmüş!
Anayasa Mahkemesi, özel harekata KPSS'siz polis alımını karara bağladı
Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a 'vurgun' sorusu: 1 TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim
Yargıtay'dan, FETÖ mahkumiyetlerine dair önemli karar
3 ilçe ve bir beldeye kayyum görevlendirildi
'Bu pazar seçim olsa' anketinde partilerin oy oranları
AYM'den ilahiyat önlisans mezunlarına kötü haber
'Önümüzdeki günlerde çok önemli FETÖ operasyonları göreceğiz'
Sözleşmeli personele, yeni ücretsiz izin hakkı
'Rabia'nın intihar etmediği kesin!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
11 kasım milli ağaçlandırma günü 1
ptt kargo 2
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
dindar bir gençlik istiyorum 1
nagatomo keşke nagazaki'de ölseydi 3
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 3
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 4
meral akşener 2
ahmet hakan 3
SON İLANLAR
Konya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alacak
Yalova Termal Belediyesi 2 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Elektirik 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turuzim 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 5 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turuzim 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 6 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 23 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam