Online alışverişe online kredi
|13 Kasım 2019 16:10
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İnternet üzerinden alışveriş yapan tüketicilere yeni bir kolaylık geliyor. Yapılan iş birliği kapsamında e-ticaret platformundan yapılan alışverişlerde banka müşterisi olsun olmasın herkes, ihtiyaç anında online kredi imkanından faydalanabilecek.
DenizBank ile Hepsiburada, online alışveriş yapanlar için işbirliğine gitti. Anlaşmanın detayları, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Buna göre banka müşterisi olsun ya da olmasın Türkiye'nin 81 ilindeki tüm tüketiciler, Hepsiburada platformu veya mobil uygulaması üzerinden anında online kredi kullanabilecek. Yapılan bilgilendirmede; 750-15 bin TL arasındaki alışveriş sepetlerini oluşturduktan sonra harcamaları için Online Alışveriş Kredisi seçeneğinden faydalanabilecek.
Bankacılık ürün ve hizmetlerinin etrafına bir ekosistem inşa ederek, insanlara daha fazla alanda fayda sağlayacak iş birliklerini genişlettiklerini belirten Ateş şöyle konuştu; "Giderek artan ivmesiyle ülkemizde önemli bir potansiyeli barındıran e-ticaret alanında bugün önemli bir adım atıyor, tüm Türkiye sathında ve bölgesinde lider e-ticaret platformu Hepsiburada ile alışveriş deneyimini daha rahat hale getiriyoruz." dedi.
Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ ise "DenizBank ile başlattığımız Online Alışveriş Kredisi çözümüyle, müşterilerimizin günlük münferit ihtiyaçlarının yanı sıra; ev kurma, doğum, okul alışverişi ve özel günler gibi finansal açıdan desteğe ihtiyaç duydukları dönemlerde de onların yanında oluyoruz." şeklinde konuştu.
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