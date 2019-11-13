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Akıncı Üssü davası: MAK personelinin savunmaları alındı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya, İstanbul'daki Moda Deniz Kulübü'nde generalleri derdest ederek, Akıncı'ya getiren MAK personelinin esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edildi
 13 Kasım 2019 16:26
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Akıncı Üssü davası: MAK personelinin savunmaları alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişimi sırasında Konya 3. Ana Jet Üssü'nde görev yapan MAK timi personeli eski astsubay sanık Ömer Vurgun, savcılık mütalaasında geçen suçlamaları reddederek savunmasına başladı. Vurgun, olay günü eski binbaşı Gökhan Maldar'ın bölüğü topladığını, göreve gideceklerini emrettiğini ve akabinde saat 20.00 civarında beraberindeki tim ile helikopterle bilmediği bir askeri birliğe iniş yaptıklarını savundu.

Konya'dan kalkış yaptıktan sonra görev yerinin değiştiğini ve Hava Kuvvetleri Komutanı'nın emrine tahsis edildiklerini öğrendiğini öne süren Vurgun, "Tim komutanımız, terör saldırısı ihtimaline karşı koruma, kurtarma ve tahliye görevinin bize verildiğini söyledi. Askeri teamüller çerçevesinde hareket ettim." diye konuştu.

İlk başta, "arazi eğitimi" diye yola çıkartılıp Yalova'ya, daha sonra Moda Deniz Kulübü'ne götürüldüğünü iddia eden Vurgun, "Helikopterden hiç ayrılmadım, benim görevim, helikopter makineli tüfeğinin başında durmaktı. Birkaç kişi geldi helikoptere bindik ve havalandık ardından Harp Okulu'nun bahçesine indik." dedi.

Vurgun, sabah gün ağarınca verilen emir üzerine, helikopterle Akıncı Üssü'ne gittiklerini, orada kendi emniyet tedbirlerini alarak beklediğini beyan etti.

Savcılık mütalaasında yer alan İstanbul'daki Moda Deniz Kulübü'nden generalleri derdest ederek, Akıncı'ya götüren ekipte olduğu iddiasına da değinen Vurgun, emir komuta zinciri içerisinde hareket ettiğini, hiç kimseye karşı silah kullanmadığını ileri sürdü.

Hakkındaki örgüt üyesi olduğuna dair tanık beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını öne süren Vurgun, yargılamada gelinen aşama itibariyle suçsuz olduğunun ortaya çıktığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya, yarın devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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