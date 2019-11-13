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2020 Resmi tatil günleri belli oldu.

2020 yılındaki resmi tatil günlerini derleyen uçak bileti sitesi, çalışanlar için bir tatil takvimi planı yayınladı. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geleceği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkanı doğacak
 13 Kasım 2019 16:45
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2020 Resmi tatil günleri belli oldu.

Yeni yılda çalışanlar tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geleceği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkanı doğacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com'un Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, dini bayramların dışındaki resmi tatillerin hafta içine denk geleceğini belirterek çalışanların 13,5 gün izin alarak dilerlerse 44 gün tatil yapabileceklerini kaydetti.

Yeni yılda dini bayramların hafta sonunda, resmi tatillerin ise hafta içinde yapılacağını ifade eden Hacıbayramoğlu şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı tatili 23 Mayıs Cumartesi Arife günüyle başlıyor. Tatil salı günü sona eriyor, çalışanlar kalan 3 günü izin alarak, 9 gün tatile çıkılabilir. Ya da 19 Mayıs tatiliyle Ramazan Bayramı tatilini birleştirilebilir. Bu durumda da 4 günlük izinle 11 gün tatil yapılabilir. Kurban Bayramı ise yaz tatilinin en güzel zamanına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe Arife günüyle başlıyor ve 3 Ağustos Pazartesi bitiyor. Öncesinde 3,5 gün ya da sonrası 4 gün izin alarak 10 günlük tatil yapılabilir. Bu dönemde uçak bileti fiyatları çok yükseliyor, otobüs biletleri ise erkenden tükeniyor. Tatil programınızı buna göre önceden planlamanızı öneririz."

2020 YILINDA İZİN GÜNLERİ

Yılbaşı - 1 Ocak 2020 Çarşamba - 1 gün

30-31 Aralık veya 2-3 Ocak'la birleştirilip 3 güne çıkartılabilir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan Perşembe - 1 gün

24 Nisan'la birleştirilip 2 güne çıkartılabilir.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs Cuma - 1 gün

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs - 1 gün

18 Mayıs'la birleştirilip 2 gün tatil yapılabilir.

Ramazan Bayramı - 23 Mayıs Cumartesi-26 Mayıs Salı - 4 gün

19 Mayıs'tan sonra 20,21,22 Mayıs günleri ve 27,28,29 Mayıs günleri izin alınıp hafta sonları dahil 16 gün izin yapılabilir.

15 Temmuz Demokrasi Bayramı - 15 Temmuz Çarşamba - 1 gün

13,14 Temmuz veya 16,17 Temmuz'la birleştirilip 3 gün tatil yapılabilir.

Kurban Bayramı - 30 Temmuz Perşembe-3 Ağustos Pazartesi - 4,5 gün

27 Temmuz'dan başlayarak veya sonrasında 4 gün izin alınarak uzun bir tatil yapılabilir.

30 Ağustos Zafer Bayramı - 30 Ağustos Pazar - 1 gün

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim Perşembe - 1,5 gün

30 Ekim Cuma günüyle birleştirilip 2,5 gün izin yapılabilir.
Yeni Şafak
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