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Türkiye, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı: İsrail dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz
 13 Kasım 2019 17:19
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Türkiye, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını şiddetle kınadı

Türkiye'nin, İsrail'in dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in 52 yıllık işgalinin, modern zamanların en uzun saldırgan işgali olduğuna işaret edilen açıklamada, "Uluslararası toplum da Filistin'de yaşanan bu trajediye artık gözlerini kapatmamalı, İsrail'in işgal politikasına ve saldırganlığına karşı süratle harekete geçmelidir." çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bu çerçevede, uluslararası toplumun, Filistin'de sivillerin korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye davet edildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 21 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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