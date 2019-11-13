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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 13 Kasım 2019 17:56
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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları 5,7730 5,7740 5,7520 5,7530
Avro 6,3640 6,3650 6,3360 6,3370
Sterlin 7,3950 7,4320 7,3640 7,4000
İsviçre Frangı 5,7890 5,8180 5,79605,8240
ANKARA
ABD Doları 5,74005,8000 5,72505,7850
Avro 6,31506,3850 6,29006,3600
Sterlin 5,7170 5,8090 7,30107,4400
Anadolu Ajansı
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