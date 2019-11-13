Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|13 Kasım 2019 17:56
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7730
|5,7740
|5,7520
|5,7530
|Avro
|6,3640
|6,3650
|6,3360
|6,3370
|Sterlin
|7,3950
|7,4320
|7,3640
|7,4000
|İsviçre Frangı
|5,7890
|5,8180
|5,7960
|5,8240
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7400
|5,8000
|5,7250
|5,7850
|Avro
|6,3150
|6,3850
|6,2900
|6,3600
|Sterlin
|5,7170
|5,8090
|7,3010
|7,4400
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