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'Torunlarına bakan dede ve ninelere bakım ücreti ödensin'

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuncay Ayas: Dede ve ninelerimizin torunlarıyla ilgilenmelerini sağlarsak, çocukların teknoloji bağımlılığının azalmasını sağlayabiliriz. Devlet, anne ve babasına bakmakla yükümlü olan ailelere maddi destek sağladığı gibi, torunlarına bakan dede ve ninelere de bakım ücreti verdiği takdirde bu konuda olumlu sonuçlar elde edilecektir
 13 Kasım 2019 18:11
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'Torunlarına bakan dede ve ninelere bakım ücreti ödensin'

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuncay Ayas, dede ve ninelerin torunlarıyla ilgilenmelerinin sağlanmasıyla, çocukların teknoloji bağımlılığının azalacağını belirterek, "Devlet, anne ve babasına bakmakla yükümlü olan ailelere maddi destek sağladığı gibi, torunlarına bakan dede ve ninelere de bakım ücreti verdiği takdirde bu konuda olumlu sonuçlar elde edilecektir." dedi.

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu tarafından "Meclis'te Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Çalıştayı" düzenlendi.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'nın başkanlık yaptığı çalıştayda, komisyonun taslak raporu ele alındı, bilişim bağımlılığı konularında katılımcılar değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Tuncay Ayas, çekirdek aileye geçilmesiyle birlikte dede ve ninelerin torunlardan uzaklaşmaya başladığını, dolayısıyla torunların bakıcıların elinde kaldığını ifade etti.

Bakıcıların, çocuklar üzerinde internet bağımlılığının artmasında bir faktör olduğunu vurgulayan Ayas, "Dede ve ninelerimizin torunlarıyla ilgilenmelerini sağlarsak, çocukların teknoloji bağımlılığının azalmasını sağlayabiliriz. Devlet, anne ve babasına bakmakla yükümlü olan ailelere maddi destek sağladığı gibi, torunlarına bakan dede ve ninelere de bakım ücreti verdiği takdirde bu konuda olumlu sonuçlar elde edilecektir." diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Bedir Kaya, ailelerin denetimi noktasında internet kafelerle ilgili sorunların olduğunu belirterek, "İnternet kafeler özellikle ortaokul çocuklarının sosyalleşme alanı olarak kullandıkları bir alan. Teknoloji bağımlılığıyla mücadele edeceksek, internet kafelerin daha sıkı kontrol edilmesi gerekir." dedi.

Taslak raporda Youtuber'lar konusuna da yer verilmesini isteyen Kaya, senaryolarının uzmanlar tarafından yazıldığı içeriklere kanalında yer veren Youtuber'lar üretilmesi önerisinde bulundu. Kaya, söz konusu bu kanaldaki içeriklerin ilkokul, ortaokul ve lise gruplarının izleyebileceği şekilde olması önerisini dile getirdi.

"Çocuklara Youtube'dan ne izletilmeli?" ve "Telefonlara çocuklar için ne tür uygulamalar indirelim?" sorularıyla sıkça karşılaştığını anlatan Kaya, "Mobil uygulamalara yaş sınırlaması getirilmesi önerileri var. Velilerin hangi uygulamaları indirecekleri konusunda tavsiyeye ihtiyacı var. Bu konuda BTK yaptırım gücüne sahip. Kurulacak bir komisyonun onay verdiği uygulamalar, ailelere kullandırılabilir." ifadesini kullandı.

- "Yetişkinlerin teknoloji bağımlılığına da raporda yer verilmeli"

İzmir Bakırçay Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Doç. Dr. Selim Gümüş, teknoloji bağımlılığı konusunda yetişkinler için de önerilerin raporda yer almasını istedi.

Kumar ve oyun bağımlılığına dikkati çeken Gümüş, en az ergenler kadar yetişkinlerin de oyun bağımlısı haline geldiğini belirtti.

Youtuber'ların yayınladıkları içeriklerin Youtube tarafından analiz edilmediğini dile getiren Gümüş, "akım" adı altında Türkiye'deki Youtuber'ların da içerikler hazırladığını, bunlar arasında sakıncalı videoların bulunduğunu söyledi.

Gümüş, sosyal medyada karşılaştığı içerikte, bir annenin, çocuğunu emzirirken ona cep telefonu üzerinden video izlettiğini, bunun için de özel bir aparat kullandığını gördüğünü anlatarak, "Çocuk annesini emerken video izliyor ve annesinin yüzüne bakmıyor, şu anda geldiğimiz nokta bu. Bununla ilgili aparatlar bile çıkmaya başladı. Emzirirken bile bir dijital bakıcı olarak teknoloji kullanılmaya başlandı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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