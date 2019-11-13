Altında gün sonu fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 441 liradan işlem gördü
|13 Kasım 2019 18:19
|Yazdır
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 artışla 270,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını 1.803,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 270,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|270,00
|270,20
|270,30
|270,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.780,00
|1.801,00
|1.782,00
|1.803,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|246,50
|250,50
|247,50
|252,50
|Lira (Tam) Ziynet
|1.739,00
|1.759.00
|1.741,00
|1.761,00
|Yarım Ziynet
|870,00
|880,00
|871,00
|881,00
|Çeyrek Ziynet
|435,00
|440,00
|436,00
|441,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günü yükselişle tamamladı
13 Kasım 2019 18:29
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
13 Kasım 2019 17:56
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13 Kasım 2019 13:10
|Çeyrek altın ne kadar?
13 Kasım 2019 12:48
|Gün ortası döviz fiyatları
13 Kasım 2019 12:17
|Gram altın 272 lira seviyelerinde
13 Kasım 2019 10:56
|Borsa, güne yatay başladı
13 Kasım 2019 10:06
|Güne başlarken döviz fiyatları
13 Kasım 2019 09:39
|Dövizde gün sonu fiyatları
12 Kasım 2019 18:28
|Borsa günü yükselişle tamamladı
12 Kasım 2019 18:25