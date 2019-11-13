Kıran-6 operasyonunda roketatar ve el bombaları ele geçirildi
Operasyonda roketatar ve el bombalarının bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildi
|13 Kasım 2019 18:33
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Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 12 Kasım'da ilçeye bağlı Akdoğu Mahallesi Rubil Tepe kırsalına "Kıran-6 Şehit Güvenlik Korucusu Sami Gülmez" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, RPG 7 roketatar, keskin nişancı tüfeği, iki piyade tüfeği, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 14 savunma tipi el bombası, 34 anti tank roketatar mühimmatı, 105 roketatar sevk fişeği, 1465 fişek, 3 bomba atar mühimmatı, 18 kilogram TNT ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.
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