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'Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var'

Bakan Kasapoğlu: Sadece birkaç alanda değil, her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var. Avrupa ülkelerine yakınlığı ve kaliteli konaklama imkanlarıyla Türkiye'nin spor turizminde marka ülke olmasının önünde hiçbir engel yoktur
 13 Kasım 2019 18:46
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'Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sadece birkaç alanda değil, her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var." dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nın kapanışına katılan Kasapoğlu, spor turizminin ülke adına son derece stratejik öneme sahip bir faaliyet alanı olduğunu dile getirdi.

Spor turizminin hem bölgesel hem de küresel hedefler bakımından çok önemli fırsatlar sunduğunu aktaran Kasapoğlu, bu fırsatları imkana dönüştürmek için hedeflerini, anlamlı ve bütüncül yeni bir plan çerçevesinde daha ileri seviyelere taşımak istediklerini bildirdi.

Kasapoğlu, Türkiye'nin ne kadar avantajlı bir konuma, ne kadar zengin bir potansiyele sahip olduğunu bildiklerini vurgulayarak, yalnızca sayısal anlamda değil, aynı zamanda nitelik açısından çok kaliteli tesisleri bulunduğunu, dünyanın en iyi, en teknik ve altyapı bakımından en etkili spor tesislerine sahip ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, hayata geçirdikleri spor tesisi devrimi sonucunda hem pek çok branşta önemli spor etkinliklerinden hazırlık kampları ve hazırlık turnuvalarına kadar birçok organizasyonu en mükemmel şekilde gerçekleştirmenin hem de Türkiye'nin meşhur konukseverliğini sunmanın haklı gururunu yaşadıklarını aktardı.

- "Spor turizminde marka ülke olmamız önünde hiçbir engel yok"

Türkiye'nin iklim özelliklerinin bütün spor dalları için son derece elverişli olmasını büyük bir avantaj olarak gördüklerini anlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye, coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı spor turizmi potansiyeli çok yüksek bir ülke. Dört mevsimin aynı anda yaşandığı, hem yaz hem de kış sporlarının yapılmasına son derece uygun şartlara sahip nadir ülkelerden biriyiz. Aynı zamanda Avrupa ülkelerine yakınlığı ve kaliteli konaklama imkanlarıyla Türkiye'nin spor turizminde marka ülke olmasının önünde hiçbir engel yoktur."

- "Organizasyonlarda doğal aday Türkiye"

Yapılan spor yatırımlarının, önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği noktasında avantaj sağladığına dikkati çeken Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Süper Kupa, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası, Dünya Ralli Şampiyonası, Dünya Motokros Şampiyonası gibi onlarca üst düzey etkinliği gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kasapoğlu, yüzlerce ülkeden milyonlarca insanın canlı takip ettiği etkinlikleri başarıyla gerçekleştirdiklerine değinerek, şöyle devam etti:

"Sahip olduğu tecrübeyle Türkiye, Avrupa ve dünya futbol şampiyonaları, olimpiyatlar gibi en üst düzey organizasyonların başarıyla altından kalkacak bir ülke olduğunu ispatlamıştır. Hemen hemen her branşta organizasyonlara ev sahipliği yapma noktasında doğal aday bir ülke olduğumuzun ayrıca altını çizmek istiyorum. Güçlü kampanyalarla Türkiye'nin spor turizmi olanaklarının dünyaya daha etkili şekilde tanıtılması gerekiyor. Sadece birkaç alanda değil, her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var. Bu inanç ve kararlılıkla daha çok çalışmak zorundayız."

Çalıştayda alınan kararlara bakıldığında, spor ve turizm alanında sorumlu kurumlar arasında koordinasyon eksikliğinin olduğunu gördüklerini belirten Kasapoğlu, bilgi paylaşımının, etkin iş birliğinin ve koordinasyonun kritik önemde olduğunu bildiklerini kaydetti.

Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı kapsamında alanında uzman 150'den fazla katılımcı, Antalya'da çalışmalar gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı
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