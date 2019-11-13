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Meyveli boza üretti, Amerika'ya satıyor

Bursa'nın 70 yıllık bozacısı, bozanın 4 çeşit meyvelisini üretti, şimdi 12 ay boza satıyor. Yılda 4 bin ton boza üreten Bursalı firma, Amerika'ya dahi eşsiz lezzetinden ihraç ediyor.
 13 Kasım 2019 19:02
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Meyveli boza üretti, Amerika'ya satıyor

Bursa'nın 70 yıllık bozacısı, bozanın 4 çeşit meyvelisini üretti, şimdi 12 ay boza satıyor. Yılda 4 bin ton boza üreten Bursalı firma, Amerika'ya dahi eşsiz lezzetinden ihraç ediyor.

Boza denince ilk akla gelen Ömür Boza, ezberleri bozarak bozanın 4 çeşit meyvelisini üretmeyi başardı. Kışın vazgeçilmez içeceklerinden olan boza artık yazın da içilebilecek. Bozayı 12 ay satabilmek için yeni ürün arayışlarına başlayan Ömür Boza, bozanın ananaslı, çilekli, ballı-muzlu ve orman meyvelisini üretti. Firma, bozaya yeni bir tat kazandırarak yaz kış satışını yapıyor. Meyveli bozalar tadına bakanlar tarafından çok beğenildi.

70 yıllık boza firması Türkiye'nin 81 iline ve Amerika'ya ürün satıyor.

Ömür Boza Genel Müdürü Atakan Kuşku, "1951 yılından itibaren boza üretimi yapıyoruz. Ben ve kardeşim üçüncü kuşağız. Boza çok faydalı bir ürün, içine dışarıdan herhangi bir madde katmıyoruz. Yerli üretim olan mısır, darı ve buğday kullanıyoruz. Boza çocuklara çok faydalı, enerji veren bir meşrubat. Çocuğu olan annelerde sütü artırıyor. Biz bu ürünü 81 vilayete ve Amerika'ya satıyoruz. Eskiden sadece kış aylarında satılan bozayı 12 ay nasıl satabiliriz diye düşünürken, meyvelisini niye üretmiyoruz dedik ve meyveli bozayı yaptık. Ananas, çilek, ballı muzlu ve orman meyvelisi olmak üzere 4 çeşit meyveli boza üretimi yaptık. Özellikle çocuklara sevdirmek istedik. İçinde gerçek meyveler var. Ömür Boza olarak yılda 4 bin ton boza satıyoruz. Biz yakında Bursa'nın merkezinde bir boza evi açarak herkese bu lezzeti tattıracağız" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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