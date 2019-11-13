Öğretmeni öldüren öğrenciye 24 yıl hapis istemi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okulda müdür başyardımcısı Necmettin Kuyucu'yu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan lise öğrencisi F.Ç. hakkında 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Nisan ayında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmettin Kuyucu'yu odasında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki F.Ç. hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. F.Ç.'nin (17), "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, sanığın, suç tarihinde 15-18 yaş grubu arasında bulunması nedeniyle verilecek cezada TCK'nin 31/3 maddesi gereğince indirim yapılarak 18 yıldan 24 yıla adar hapisle cezalandırılması istendi.

Odaya 2. kez geldiğinde cinayeti işlemiş

İddianamede, sanığın Kuyucu'nun odasına iki kere gittiği, ilkinde odadan hemen dışarı çıktığı, ikinci kez gittiği odada yalnız olan Kuyucu'yu bıçakla öldürdüğü belirtildi. F.Ç.'nin olay günü neden bıçak ve çanta taşıdığına yönelik makul gerekçe sunamadığı, kamu görevlisi Kuyucu'yu tasarlayarak öldürdüğü kanaatine varıldığı kaydedildi.

25 liralık bıçakla katil oldu

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamedeki ifadesine aldığı disiplin cezasının haksız yere verildiğini düşünen F.Ç.'nin müdür başyardımcısı ve disiplin kurulu başkanı Necmeddin Kuyucu'ya husumet beslediğini, kendisini korumak amacıyla 1 hafta önce de 25-30 liraya hatırlamadığı bir yerden bıçak aldığı belirtildi. Çantasında bıçak olduğu halde Kuyucu'nun odasına giren F.Ç.'nin sandalyeye oturarak 'Bu okuldan gideceğim' demesinin arından, izin almadan oturduğu için kendisine kızan Kuyucu'nun 'Sen kimsin?' diye kızdığını, kulağını çekeceğini ya da yüzünü iteceğini sanarak sol eliyle onun elini desteklediğini, bunun üzerine Kuyucu'nun kendisine 'Sen hocana karşı mı geliyorsun?' dediğinde de kendisini kaybederek öğretmenlerin olduğu odada bıçağı boğazına dayadığını söyledi. İfadenin devamında kendini kaybettiğini belirten F.Ç., kaç kere bıçak darbesi vurduğunu hatırlamadığını, herhangi bir madde kullanmadığını, psikolojik rahatsızlığının da olmadığını ve çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

18-24 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak

"Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen, yaşı nedeniyle 18 ila 24 yıl hapis cezası ile yargılanacak F.Ç.'nin 22 Kasım tarihinde Gebze 2 Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Olayın geçmişi

Olay, Nisan ayında Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Sabah okula gelen F.Ç. isimli öğrenci, müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki bıçağı çıkartan F.Ö. isimli öğrenci, müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu'yu 3 yerinden bıçakladı. Uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında Kuyucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan Kuyucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan F.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Kuyucu, Gebze'de binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.