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Tartıştığı kadını öldüren uzman çavuş tutuklandı

Bursa'da tartıştığı kadını tabancayla öldüren uzman çavuş tutuklandı.
 13 Kasım 2019 19:22
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Tartıştığı kadını öldüren uzman çavuş tutuklandı

Bursa'da tartıştığı kadını tabancayla öldüren uzman çavuş tutuklandı.

Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nun Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan eğitim merkezinde dün gece tartıştığı Sosin K'yi (46) tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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