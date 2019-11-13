Tartıştığı kadını öldüren uzman çavuş tutuklandı
Bursa'da tartıştığı kadını tabancayla öldüren uzman çavuş tutuklandı.
|13 Kasım 2019 19:22
|Yazdır
Bursa'da tartıştığı kadını tabancayla öldüren uzman çavuş tutuklandı.
Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nun Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan eğitim merkezinde dün gece tartıştığı Sosin K'yi (46) tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Engellilere yardım, hapis cezası almalarına 'engel' oldu
13 Kasım 2019 11:16
|Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan kişi tutuklandı
11 Kasım 2019 21:32
|Öğrencilerin devamsızlıklarını silen şahıs tutuklandı
10 Kasım 2019 17:42
|İcra görevlilerini dövüp, rehin alan anne ve 2 oğluna hapis
09 Kasım 2019 17:20
|Meslektaşını vuran doktor tutuklandı
07 Kasım 2019 20:02
|Öğretmeni tehdit eden veliye 7 bin 80 lira ceza
07 Kasım 2019 13:58
|Kasten düşük not vermekten, profesöre 5 ay hapis cezası
07 Kasım 2019 10:33
|Arabasına erik çekirdeği atan çocuğu döven sanığa ceza
05 Kasım 2019 15:51
|Beşiktaş'ta durağa dalan halk otobüsü şoförü tutuklandı
04 Kasım 2019 23:18
|Dur ihtarına uymayıp polise çarpan şüpheli tutuklandı
31 Ekim 2019 19:35