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Geleceğin otomotiv tasarımcılarına teknolojik destek

Ünlü bir otomotiv firması tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında Gaziantep'teki meslek lisesinde eğitim-öğretim gören geleceğin otomotivcilerine teknolojik destekte bulunuldu.
 13 Kasım 2019 19:26
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Geleceğin otomotiv tasarımcılarına teknolojik destek

Ünlü bir otomotiv firması tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında Gaziantep'teki meslek lisesinde eğitim-öğretim gören geleceğin otomotivcilerine teknolojik destekte bulunuldu.

Türkiye'de otomotiv sektörünün duayenlerinden olan Ali Topçuoğlu'nun Gaziantep'te kendi adına yaptırdığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sektörde büyük heyecan uyandırdı. 70 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Ali Topçuoğlu'nun yaptırdığı okul, otomotiv sektöründeki firmaların da büyük ilgisini ve desteğini görüyor. Otomotiv sektörünün kalifiye eleman sorununa çözüm bulmak amacıyla yaptırılan Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, sektörün önde gelen firması araç ve motor bağışında bulundu. Otomotiv devi firma tarafından okulda kurulan teknoloji laboratuvarında eğitim görecek olan geleceğin otomotivcileri, bağışlanan araç ve motorları yakından inceleyerek araç ve motor tasarım becerisi kazanacak.

Teknolojik eğitim için özel ekipmanlarla donatılan laboratuvarın açılışı için tören düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Bülent Tiryaki, öğrencileri her anlamda donanımlı olarak yetiştirip mezun ettiklerini belirterek, "Değişimin temelde başladığının bilinciyle hayata hazırladığımız her gencin, kendi çevresine ve geleceğine umutla bakabilmesi için; devamlı bilgi yüklemesi yapmak yerine değişen durumların gerektirdiği bilgi ve becerileri kişisel çaba ile öğrenebilme ve öğrendiklerini yaşamın özel durumlarına uygulayabilme yeteneğini kazandırmaya çalışıyoruz. Kısacası istedikleri zaman neler başarabileceklerinin bilincine sahip olan, geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz. 2015-2016 eğitim öğretim döneminde hizmete başlayan okulumuzda dört alanımız bulunmaktadır. Motorlu Araçlar Teknolojileri alanında ''otomotiv elektromekanik'', ''otomotiv gövde'' ve ''otomotiv boya'' dallarıyla, otomotivlerde gövde boya, mekanik elektrik ve elektronik aksamların bakım ve onarımını yapma yeterliliklerini kazandırmaktayız. Bu üç dalda birden eğitim veren Türkiye'deki sayılı liselerden biri, Gaziantep'te ise tek liseyiz. Yeni açılan atölye ile öğrencilerimize daha kaliteli eğitim vererek üst düzey yeterlilikte mezun olacaklarına inanıyoruz. Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bünyemizde topladığımız bütün bu olumlu yönlerle, okulun dört duvardan ibaret olmadığının altını çizerek, ülkemizin geleceğini eğitiyor, geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz" dedi.

Otomotiv firması yetkilisi Raşit Uzunoğlu da proje hakkında bilgi vererek, "Proje kapsamında, meslek liselerinde laboratuvar koşullarının iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasının yanı sıra, teknik ve mesleki eğitim alan öğrencilerin sanayinin beklentilerine cevap verecek nitelik ve donanıma ulaşmaları amacıyla eğitimlerin düzenlenmesine de önemli bir katkı sağlanıyor. Laboratuvarlar, teknolojik eğitim için özel ekipmanlar ile donatılıyor ve her okula üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek birer adet kamyon bağışlanıyor. Ayrıca, okul yöneticileri ve alan öğretmenleri, otomotiv firmasının teknoloji ile üretilen modelleri, girişimcilik ruhu ve kalite sistemleri konusunda bilgilendiriliyor. Bugüne kadar toplam 28 okulun laboratuvarı yenilenen "EML'miz Geleceğin Yıldızı" projesi kapsamında toplam 32 farklı laboratuvar yeniden yapılandırıldı. Okullardan mezun olan gençlerimizi de yine çatımız altında çalıştırmaya çaba gösteriyoruz. Şu zamana kadar 105 öğrencimizi iş almış durumdayız" diye konuştu.

Dünyaca ünlü otomotiv firması tarafından okula bağışlanan araç ve motorlar üzerinde uygulama yapma şansı yakalayan okul öğrencileri, geleceğin otomotiv tasarımcıları arasında yer almayı istediklerini söyledi. Laboratuvarda motorlar üzerinde uygulama yapabilecekleri için mutlu olduklarını söyleyen öğrenciler, bağışta bulunan firma yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından laboratuvarın açılışı kurdele kesilerek yapıldı. Törene katılanlar açılışı yapılan laboratuvarı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Törene, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, otomotiv firması yetkilisi Raşit Uzunoğlu, Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tiryaki, davetliler ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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