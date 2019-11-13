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Saadet öğretmene mobbing iddiasına soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak, yaşamına son veren Türkçe Öğretmeni Saadet H.'ye (25) okulda mobbing uygulandığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı.
 13 Kasım 2019 19:42
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Saadet öğretmene mobbing iddiasına soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak, yaşamına son veren Türkçe Öğretmeni Saadet H.'ye (25) okulda mobbing uygulandığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkçe Öğretmeni Saadet H. (25), Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak yaşamına son verdi. Saadet öğretmenin, ölmeden önce sosyal medya hesabından, "Öğrencilerim haklarını helal etsinler, gözüm gibi baktım hepsine, üzülmesinler ben yapamadım mobbinge uğramaktan" paylaşımı yaptığı belirtildi.

MEB, mobbing iddiaları ile ilgili olarak Saadet H.'nin görev yaptığı ortaokulda idari soruşturma başlattı. Mobbing iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi.

İntihar eden Saadet öğretmenden 'mobbing' paylaşımı
DHA
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