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Türk ekip 'Robot Şampiyonası'ndan ödülle döndü

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Meslek Yüksekokulu öğrencileri Bükreş'te düzenlenen 12'nci Robochallenge 2019 Romanya Robot Yarışması'ndan ödülle döndü. Mini Sumo, Line Follower, Nano Sumo ve Micro Sumo olmak üzere 4 kategoride katılan öğrenciler, Mini Sumo kategorisinde 4'üncü oldu ve Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.
 13 Kasım 2019 19:46
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Türk ekip 'Robot Şampiyonası'ndan ödülle döndü

Avrupa'nın en büyük robot yarışması olan ve bu sene 12'ncisi düzenlenen Robochallenge Romanya Robot Yarışması, Bükreş Politehnica Üniversitesinde yapıldı. Yarışmaya 158 takım, 615 katılımcı, 533 robotla katıldı. Türk öğrenciler, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Japonya, Bulgaristan, Kolombiya, Ekvador, Letonya, Meksika, Peru, Polonya, Moldova Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, İspanya ve Tayland'dan gelen ekiplerle yarıştı.

Katılımcılar 14 yarışmanın farklı kategorisinde kazanmak için mücadele etti. Mega Sumo, Mini Sumo, Mikro Sumo, Nano Sumo, İnsansı Sumo, Çizgi İzleyici, Çizgi İzleyici Geliştirilmiş, Labirent, Futbol, İnsansı Robot, Serbest Stil Vitrin, Hava Yarışı ve ayrıca çocuklar için de Mini Sumo ve Çizgi İzleyen kategorileri yer aldı. Her kategoride yeni nesil teknolojiye sahip, ülkesinde ve uluslararası arenada birçok yarışmada derece almış robotlar yarıştı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu takımı Bükreş'teki uluslararası yarışmaya, öğrencileri Abdullah Yıldırım, Onur Yılmaz ve Öğr. Gör. Ekrem Süzen'den oluşan ekiple katıldı. Yarışmada oldukça iyi performanslar sergileyen Türk ekibinin robot tasarımları, katılımcılar ve jüri üyelerinden büyük beğeni toplayarak jüri özel ödülüne layık görüldü. 2 Mayıs 2020'de Polonya'da düzenlenecek olan "4'üncü Jurabot Krasiejöw 2020" robot yarışmasına ve 14 - 15 Aralık 2019 Tokyo Japonya'da düzenlenecek robot yarışmasına davet edilerek yarışmaya katılma hakkı kazandı.
DHA
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