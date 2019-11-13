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Sağlık Bakanı LÖSEV'le ilgili sessizliğini bozdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LÖSEV'in kurduğu hastane LÖSANTE'ye ilişkin ilk kez konuştu.
 13 Kasım 2019 19:54
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Sağlık Bakanı LÖSEV'le ilgili sessizliğini bozdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca LÖSEV'le ilgili soruları da cevaplandırırken, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesinin özel bir hastane olduğunu ve özel sağlık kuruluşları yönetmeliğine tabi olduğunu dile getirdi. Bakan Koca, bu hastane için 50-100 yatak talebinde bulunulduğunu ifade etti.

Bakan Koca konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Buna 75 yatak olarak izin verilmiş. Talepleri 50-100 arasında o dönemde 75 yatak olarak ruhsatlandırılan. Bunun üzerine benim bakanlığımdan sonra 400 yatak talebi olduğunu gördük. Normalde ön izni yok. 75 yatak izin verilmiş. 400 yatağın sadece 60 tanesi lösemi hastaları için ayrılmış. 400 yatak lösemi hastaları için değil. 60'ın da 25'i kullanılıyor. Toplamda 75 yatak olarak ruhsatlandırılmış. Bakanlığımdan 5-6 ay sonra burada bir milli servet, bir şekilde burası yapılmış. Bir radyoterapi cihazı da alınmış ama yaptığımız uygulamanın da başka özel hastanelere örnek olmaması ama bunu çözmemiz gerektiğini düşünerek bir yazı yazdım."


Sağlık Bakanı LÖSEV'le ilgili sessizliğini bozdu

Bakan Koca, "Eğer siz bir kamu hastanesi gibi SGK'ye fatura ederek ama vatandaştan hiçbir para almadan katılım payları dışında mevzuat neyse fark ücretinden bahsediyorum. Fark ücreti almadan bu hizmeti yapmayı taahhüt ederseniz ben bu noktada bunu tekrar değerlendiriyor olacağım." sözlerini içeren bir mesaj verdiğini belirtirken, "Gelen cevap 165 doktor istiyorum. Doktorlar sıralanarak, 400 yatak, radyoterapi, bir sürü cihazlar falan sıralanarak. Ben bunun üzerine ve artı şikayetler var. Ücret alındığına dair. Girin şikayetim.com'a. Lösemi ve diğer hastalarından para alındığına dair şikayetleri şimdi girin görürsünüz." dedi.

Koca, Sağlık Bakanlığı uzmanlarını LÖSEV'e denetime gönderdiğini de ifade etti ve "Benim orada esas derdim. Lösemi hastaları için 60 yatak gerçekten var mı? Görün genel hastaneyi bir değerlendirin. Fark ücreti alınıp alınmadığını da denetleyin dedim. Gelen tablo 25 yatağın kullanıldığı, 60 yatak için yer ayrıldığı ama hastalardan da 280-400 arasında ücret alındığı. Ameliyat ve benzeri işlerden zaten alınıyor. Ben poliklinikten bahsediyorum. Bu tespit de var. Sorunu da çözmek istiyorsunuz." diye konuştu.

Koca, LÖSEV için 25 kontenjanın 60 olarak kullanılması ve kalan 40 yatağın da diğer hastalara kullanmak şartıyla 100 yatağa çıkarıldığı yazısının yazıldığını kaydetti. Koca LÖSEV'de anjiyo cihazının olduğunu ve anjiyo için de izin verildiğinin altını çizdi.

Koca, eğer lösemili hastalar için kullanılan yatakların dolması halinde buna rağmen talebin olması durumunda bakanlığın tekrar değerlendirileceği mesajının LÖSEV'e iletildiğini, istenilen tek şartın "hastalardan fark almamak" olduğunun da vurgulandığını söyledi.

Koca, "O hastanenin lösemili çocuklar için kullanılması için elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız. İstismar edilerek lösemi hastaları denilip diğer hastalar ve fark alınarak özel hastane gibi işletme mantığının asla olmaması ve buna izin vermeyeceğimizi tekrar söylüyorum." şeklinde konuştu.
DHA
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