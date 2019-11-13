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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, 'Barış Pınarı Harekatı' sonrası ilk kez yüz yüze görüşüyor.
 13 Kasım 2019 20:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, 'Barış Pınarı Harekatı' sonrası ilk kez yüz yüze görüşüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayarak, bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını ve onlara göz kulak olmaya devam ettiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.

Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenecek Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap edecek.

Anadolu Ajansı
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