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Bakan Selçuk: Türkiye'ye güvenebilirsiniz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "UNESCO'yu ileriye taşıyacak her anlamlı inisiyatifte ve her düzeyde Türkiye'ye güvenebilirsiniz"- "Türkiye, UNESCO'ya ve onun ideallerine bağlı kalmayı sürdürüyor ve farklı komitelere ve icra kuruluna üyeliğimiz aracılığıyla kurumun günlük işlerine aktif olarak katılıyoruz"
 13 Kasım 2019 20:13
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Bakan Selçuk: Türkiye'ye güvenebilirsiniz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunu (UNESCO) ileriye taşıyacak her anlamlı inisiyatifte ve her düzeyde Türkiye'ye güven duyulabileceğini belirtti.

Selçuk, Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden UNESCO 40. Genel Konferansı'nda Türkiye adına "Ulusal Beyan"da bulundu.

UNESCO Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer'in 40. Genel Konferans'ın Başkanlığını yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, Cengizer'e yeni görevinde başarılar diledi.

Selçuk, UNESCO'dan beklentilerin çok yüksek olduğunu dile getirerek BM'nin önemli gücü olan bu kurumun güçlü vizyonuna tekrar kavuşacağına inandıklarını vurguladı.

UNESCO'nun çeşitli güncel konuları ele alabilecek potansiyele sahip tek organizasyon olduğuna işaret eden Selçuk, kurumun geçmişin değil geleceğin kurumu olduğunun iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.

Selçuk, "Türkiye, rolünü yerine getirecek ve birçok modern sorunla başa çıkması ve reformu gerçekleştirmesi ve güçlenmesi için UNESCO'yu ve Genel Direktörü destekleyecek." ifadesini kullandı.

Dünyada yeni birçok sorunun ve imkanın ortaya çıktığı dönemde, UNESCO'nun oynadığı rolün anlaşılmasına katkı sağladığı için UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'e teşekkür eden Selçuk, eğitime daha fazla yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Eğitim alanında elde edilen başarıların genel anlamda sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmanın önünü açacağını ifade eden Selçuk, 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önem verdiklerini, kapsayıcı ve eşitliğe dayalı eğitim üzerine stratejik hedefleri ve eylemleriyle 4 yıllık vizyon belgelerini oluşturduklarını anlattı.

Selçuk, eğitimin UNESCO'nun çalışmalarının merkezinde yer almayı hak ettiğine, kurumun bu alanda güçlü ve vizyon sahibi bir liderlik sağlamaya devam etmesi gerektiğine işaret etti.

"Türkiye, Yüksek Öğrenimde Niteliklerin Tanınmasına İlişkin Küresel Sözleşmeyi tamamladıkları için Genel Direktörlüğü ve üye ülkeleri tebrik ediyor. Bunun 40. Genel Konferansı'nda kabul edilmesinin yüksek öğretimde daha iyi niteliklerin sağlayacağını umuyoruz." diyen Selçuk, miraslarının korunması, yaratıcılığın teşvik edilmesi ve yasa dışı kültürel eser kaçakçılığı ile mücadele konusunda ortak sorumlulukların bulunduğunu hatırlattı.

Bakan Selçuk, Türkiye'nin kültürel sözleşmeleri uygulamaya devam edeceğinin ve UNESCO'nun katma değerini artırmak için üye ülkelerle yakın iş birliği içerisinde olacağının altını çizerek şunları kaydetti:

"Türkiye, UNESCO'ya ve onun ideallerine bağlı kalmayı sürdürüyor ve farklı komitelere ve icra kuruluna üyeliğimiz aracılığıyla kurumun günlük işlerine aktif olarak katılıyoruz. UNESCO'nun aktif ve yapıcı üyesi olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. UNESCO'yu ileriye taşıyacak her anlamlı inisiyatifte ve her düzeyde Türkiye'ye güvenebilirsiniz."
Anadolu Ajansı
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