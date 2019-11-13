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Kayseri'de ele geçirildi, değeri dudak uçuklattı

Kayseri'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 milyon Euro değerinde elmas işlemeli altın kaplama 2 heykel, çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
 13 Kasım 2019 20:23
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Kayseri'de ele geçirildi, değeri dudak uçuklattı

Kayseri'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 milyon Euro değerinde elmas işlemeli altın kaplama 2 heykel, çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 2 elmas işlemeli altın kaplama heykel, 1 kuş figürlü heykel, çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi.

Elmas işlemeli heykellerin piyasa değerinin 1 milyon Euro olduğu belirtildi. Olayla ilgili evde bulunan 3 kişi gözaltına alınırken soruşturma sürdürülüyor.

DHA
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