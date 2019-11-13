Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kayseri'de ele geçirildi, değeri dudak uçuklattı
Kayseri'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 milyon Euro değerinde elmas işlemeli altın kaplama 2 heykel, çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
|13 Kasım 2019 20:23
|Yazdır
Kayseri'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 milyon Euro değerinde elmas işlemeli altın kaplama 2 heykel, çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 2 elmas işlemeli altın kaplama heykel, 1 kuş figürlü heykel, çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi.
Elmas işlemeli heykellerin piyasa değerinin 1 milyon Euro olduğu belirtildi. Olayla ilgili evde bulunan 3 kişi gözaltına alınırken soruşturma sürdürülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|7 yaşındaki çocuk tramvay ile peron arasına sıkıştı
13 Kasım 2019 22:17
|Babaya acı veda! Feryadı yürekleri dağladı
13 Kasım 2019 21:38
|40 yıllık üzüm firması üreticileri dolandırıp ortadan kayboldu
13 Kasım 2019 18:00
|Banka soyguncusuna vatandaş çelmesi
13 Kasım 2019 17:35
|Öğretmen, öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı
13 Kasım 2019 17:28
|İki zorba, polise mukavemetten beraat etti
13 Kasım 2019 17:00
|Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan DNA örneği verdi
13 Kasım 2019 16:58
|Eski İngiliz ajanın evinden harita ve kroki çıktı
13 Kasım 2019 16:35
|Doğum uzmanı doktor intihar etti
13 Kasım 2019 16:20
|Sosyal medyadan silah satışına operasyon: 8 gözaltı
13 Kasım 2019 15:42