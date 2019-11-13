Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, "Geliri 500 bin liranın üzerinde olduğunu beyan edenler şu anda 46 bin kişi. Yeni yılda sporcu, hakem, sanatçılar ve diğer ücret alanlarla birlikte bu rakamın 100 bine yaklaşacağını bekliyoruz. Buradan elde edeceğimiz gelir en fazla 1 milyar 500 milyon lira. Çok kazanandan alıp bu paraları sosyal alanlarda harcayacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda yeni vergi düzenlemelerini içeren Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin tümü üzerine söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, dijital hizmet vergisinin gerekli olduğuna inandıklarını belirtti.

Dijital hizmet vergisinin, global bir gelişmenin mecbur kıldığı bir vergi türü olduğuna işaret eden Tatlıoğlu, "Fransa böyle bir uygulamaya geçmiş durumda. Bunun dışında, bazı Avrupa ülkelerinin de kendilerine ait hazırlık çalışmaları var. Fransa'daki sisteme benziyor bizim sistem. Fransa'da içeride 25 milyon avro, dışarıda da 750 milyon avroluk cironun üzerindeki firmaları vergilendiriyor. Türkiye'de de bu kanun çerçevesinde böyle bir düzenleme var. Yani Fransa'da 25 milyon, Türkiye'de 20 milyon. Fransa'da yurt dışı için 750 milyon avro, Türkiye'de yine 750 milyon avro. Sadece burada iç piyasadaki işlem hacminin Türk lirası olması ve 20 milyon lirayla sınırlı kalması söz konusu." diye konuştu.

Belirlenen cirolara ulaşan firmalara yüzde 7,5 oranında vergi getirildiğini kaydeden Tatlıoğlu, "Uluslararası uygulamalar ve çalışmalara baktığımızda bu verginin yüksek olduğunu görüyoruz. Normalde Fransa yüzde 3, İtalya ve benzeri ülkeler yüzde 2 ile 3 arasında bir vergi alıyorlar. Bizde iletişim vergisinin oranıyla paralel düşünülmüş ve yüzde 7,5 bir oran gündeme getirilmiş." değerlendirmesinde bulundu.

Konaklama vergisine de değinen Tatlıoğlu, "Bu vergi geliri o şehrin, o beldenin altyapı yatırımlarının, turizm ve benzeri hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yatırımların finansmanında kullanılmalı. Ancak merkezi bütçenin açığı olduğu için bu vergi de doğrudan merkezi bütçeye yönelik bir gelir olarak düşünülmüş." ifadelerini kullandı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, basit, anlaşılır ve herkesin mali gücüne göre vergi ödediği adaletli bir vergi sisteminin yıllardır tesis edilemediğini belirterek vergi reformuna ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çalışanların üzerinde adaletsiz ve ağır vergi yükünün bulunduğunu iddia eden Kalaycı, "Çalışanların aylıkları vergi tarifesinden dolayı aydan aya azalmaktadır. Sanki yüksek gelirliymiş gibi asgari ücretlinin bile yıl içinde vergi oranı yükselmektedir. İstihdam üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik primi yükü makul düzeylere indirilmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak asgari ücretten vergi alınmaması ve çalışanların asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması gerektiği görüşündeyiz. Ayrıca, net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını ve asgari ücretlilere büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesini gerekli görüyoruz." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da devletin adaleti tesis etmesi gerektiğini, Meclisin ise bu konuda sorumluluk almadığını öne sürdü.

Paylan, "Vicdansız bir iktidar var, demokrasimizi tarumar ediyor. Bunun sonucunda da maalesef bir ekonomik kriz yaşıyoruz. İktidar, vergileri toplarken vicdansız bir şekilde topluyor. 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi toplayacağız' diyor. Bunların hepsi hikaye. Bu yasayla yeni vergiler ihdas ediliyor ama o vergiler de yoksul vatandaşımızdan, işçiden, memurdan ve çiftçiden alınacak." diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, teklifte yer alan konaklama vergisinin yabancılardan alınarak, belediyelere aktarılmasını istedi. Arı, böylece hem turizmin canlandırılacağını hem vatandaşın yeni vergilerden kurtulacağını hem de otelcilere yeni bir külfet getirilmemiş olacağını belirtti. Arı, teklifle getirilmek istenen vergi düzenlemelerinden vazgeçilmesini istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, teklifin vergi ve borç alma teklifi olduğunu, teklifle üç yeni vergi getirildiğini belirtti. Bekaroğlu, teklifin, krizin kabul edilmesi olduğunu savundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, teklifle dijital hizmet vergisi, değerli konut vergisi ve konaklama vergisi getirildiğini anımsattı.

Vedat Demiröz, Türkiye'de hizmet veren dijital hizmet sağlayıcılarının elde ettikleri hasılatın Türkiye'de 20 milyon lirayı, dünya üzerinde de 750 milyon avroyu geçmesi durumunda yüzde 7,5 oranında dijital vergi alınacağını anımsatarak "Bunlardan alınan vergi eğer vicdansızlıksa eyvallah." dedi.

Demiröz ayrıca, ayda 50 bin lira kazanan birinin yüzde 40'lık son dilim vergisini de vermesi gerektiğini ifade ederek, "Sporcular, sanatçılar eğer 500 bin liranın üzerinde gelir elde ediyorsa lütfen beyanname versinler. Giderlerini de belgelesinler ama vergilerini de versinler. 500 bin liranın üzerinde beyan edenler şu anda 46 bin kişi. Yeni yılda sporcu, hakem, sanatçılar ve diğer ücret alanlarla birlikte bu rakamın 100 bine yaklaşacağını bekliyoruz. Buradan elde edeceğimiz gelir en fazla 1 milyar 500 milyon lira. Çok kazanandan alıp bu paraları sosyal alanlarda harcayacağız." diye konuştu.

Teklifin tümü üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından birinci bölüm üzerinde görüşmelere geçildi.