Ara tatillerde işletmelerde mesleki eğitim öğrencileri izinli sayılacaklar mı?

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hazırlanan ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 18.08.2017 tarihli ve 12464818 sayılı yazısı ve ekinde duyurusu yapılan "Milli Eğitim Bakanlığı İşletmelerde Mesleki Eğitim/Staj Sözleşmesi"nde ara tatillerde öğrencilerin işletmelere gönderilip gönderilmeyeceği hususunda tereddüt yaşandığı Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır.

2023 Eğitim Vizyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanan "2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi"nin 2019/9 Nolu Genelge ile uygun görüldüğü; bu eğitim ve öğretim yılına ait ilk ara tatilin 18 - 22 Kasım 2019 tarihleri arasında, ikinci ara tatilin ise 06 - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacağı bilgilerinizdir.

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun "İzin" başlıklı 26. maddesinde "Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere işletmelerce her yıl tatil aylarında bir ay ücretli izin verilir. Ayrıca mazeretleri kabul edilenlere okul müdürlüğünün görüşü alınarak bir aya kadar ücretsiz izin de verilebilir." Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "İşletmelerin mesleki eğitimle ilgili görev ve sorumlulukları" başlıklı 144. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde "Öğrencilere ara tatil, yarıyıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretli izin verir." hükmü ve ilgi (ç) Sözleşmenin "Hüküm bulunmayan haller" başlıklı 20. maddesinde "İşletmede mesleki eğitim gören veya staj yapan öğrenciler hakkında; bu sözleşmede yer almayan diğer hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır." hükmü yer almaktadır.

Buna göre ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ara tatiller haricinde ders yılının 180 iş gününden oluştuğu ve eğitimin belirtilen takvime uygun olduğu dikkate alınarak; işletmelerde mesleki eğitim gören resmi ve özel mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumu (Anadolu Meslek/Anadolu Teknik/Mesleki Eğitim Merkezi Programı/Özel Eğitim Programı) öğrencilerinin ara tatillerde işletmelerce ücretli izinli sayılmaları gerekli görülmektedir.

Diğer taraftan, ara tatillerde; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 61, 62 ve 121. maddelerine göre yapılacak telafi eğitimleri ile 15. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen zorunlu haller nedeniyle staja veya işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması halinde anılan Yönetmeliğin 88. maddesinin 8. fıkrasındaki hüküm doğrultusunda koordinatör öğretmen görevlendirilebilecektir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığının 05.11.2019 tarihli ve 21832325 sayılı yazısı ve eklerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda il milli eğitim müdürlüklerince planlanan etkinliklere tüm öğrencilerin katılımına yönelik çalışmaların yapılması, söz konusu ara tatillerde gerçekleştirilecek etkinliklerin yürütülmesinde hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR