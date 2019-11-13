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Ejder meyvesi Egeli üreticiye de umut oldu

Akdeniz Bölgesi'nde üretimi yaygınlaşan ve "pitaya" adı verilen tropik meyveyi İzmir'de üretmeyi deneyen üretici Semih Elmas, talebe yetişebilmek için üretimini artırmayı hedefliyor.
 13 Kasım 2019 20:58
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Ejder meyvesi Egeli üreticiye de umut oldu

Türkiye'de genelde Akdeniz Bölgesi'nde kurulu seralarda üretimi hızla yaygınlaşan ve halk arasında ejder meyvesi olarak bilinen pitaya için İzmir'de deneme serası kuran üretici, siparişlere yetişebilmek için sera alanını büyütmeyi hedefliyor.

Torbalı ilçesindeki arazilerinde meyve ve sebze üreten Semih Elmas, İngiltere'de yaşayan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ismini ilk kez duyduğu ejder meyvesini araştırmaya başladı.

Bu konuda Türkiye'de üretim yapan ilk üreticilerden Mehmet Tanrıverdi ile temasa geçen Elmas, ağırlıklı olarak Akdeniz'de yetiştirilen meyveyi Ege Bölgesi'nde de üretmeyi denemeye karar verdi.

Yaklaşık 2 yıl önce Torbalı'da 2 dönüm sera oluşturan Elmas, diktiği ağaçlardan 1 yıl sonra ilk meyveyi almayı başardı.

İlk etapta ürününü çevre esnafa satan Elmas, zaman içinde oteller ve market zincirlerinden gelen siparişlere yanıt vermekte zorlandı.

"Yurt dışından da ciddi siparişler geliyor"

Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptığı denemeyle ejder meyvesinin Ege Bölgesi'nde de yetiştirebileceğini gösterdiğini, ürünün tatmin edici fiyatı ve yetiştirme kolaylığı nedeniyle diğer üreticilerin de dikkatini çektiğini kaydetti.

Ejder meyvesine gelen siparişlerin üretim alanını artırma konusunda kendisini cesaretlendirdiğini dile getiren Elmas, şunları kaydetti:

"Mevcut üretimle talebi karşılamamız mümkün değil. Yurt dışından da ciddi siparişler geliyor. Bunu gördükçe üretimimizi sürekli artırma yönünde çalışmalarımız var. Üretim alanımızı ilk etapta 10 dönüm, gelecekte ise 50 dönüme çıkarma planımız var. Talep olmasına rağmen ürün raflarda çok fazla gözükmüyor çünkü ürün yok. Örneğin bir süpermarket zinciri bizden günlük 720 meyve istedi. 'Bu mümkün değil' dedik ve erteledik."

Ejder meyvesinin domatese göre çok daha az su istediğine değinen Elmas, gübre ve kimyasal ilaç maliyeti olmayan ürünün bakımının da kolay olduğuna işaret etti.

"Dönümde 10 bin meyve elde ettik"

Gece sıcaklığını seven pitaya ağacının yaklaşık 20 yıl meyve verebildiğini aktaran Elmas, ilk yıldan itibaren ürün veren ağaçtan ikinci yılında dönümde 10 bin meyve alınabildiğini kaydetti.

Ürünün fiyatının da ağırlığına göre 7 lira ile 15 lira arasında değiştiğini söyleyen Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplamda dönüm başına 80 bin lira ile bu yatırıma başlarsınız. Örneğin biz bu yıl dönümde 10 bin meyve aldık. Ortalama satış fiyatı da 11 liraydı. Bu da 110 bin lira ciro yapar. İkinci yılında kendini amorti ediyor. Pazarlama sorunu kesinlikle yok. Cesaret gerekiyor. Biz bunu ilk denediğimizde bize olmayacağı yönünde eleştiriler geldi. Allah'ın izniyle başardık. Herkes de başarabilir. Birçok arkadaş ziyaretimize geldi. Dalında meyveyi gördükten sonra cesaretlenip bu işe girdiler. Daha da yayılmaya devam ediyor."
Anadolu Ajansı
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