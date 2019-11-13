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Miniklerin 'can dostları' ile neşeli eğitimi

Ağrı'da, Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda hayata geçirilen proje kapsamında, sınıflar balık, kaplumbağa, kuş, okul bahçesi ördek, tavuk, kedi ve horozlarla şenlendi.
 13 Kasım 2019 21:13
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Miniklerin 'can dostları' ile neşeli eğitimi

Ağrı'da, çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması için Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda hayata geçirilen "Okullu Evcil Projesi" ile sınıflar ve okul bahçesi evcil hayvanlarla renklendi.

Öğrencilerin, hayvanlarla dostluk kurarak merhamet duygularının gelişmesi için çalışma yapan Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu idarecileri ile öğretmenler, hazırladıkları projeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sundu.

Projenin onaylanmasıyla kolları sıvayan öğretmenler, ilk olarak okuldaki sınıflara, akvaryum ve kafes yerleştirerek yaşam alanlarına göre içine de kaplumbağa, balık, papağan ve kuş çeşitlerini bıraktı.

Teneffüsler eğlenceli geçiyor

Okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları havuza ördek bırakan öğretmenler, daha sonra oluşturdukları barınaklara da horoz ve tavuk yerleştirdi.

Ders saatinde kuş ve balık türlerinin bulunduğu sınıflarda can dostlarıyla eğitim gören öğrenciler, teneffüste ise bahçedeki tavuk, horoz ve ördeklerle oynayarak güzel vakit geçiriyor.

Okulda eğlenceli anlar yaşayan öğrencilerin, hayvanlarla kurdukları sıkı dostluklar, güzel görüntüler oluşturuyor.

Uygulamanın il geneline yayılması amaçlanıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje sayesinde öğrencilerin sokakta korktuğu hayvanlarla okulda dostluk kurduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bazı sınıflarımızda su kaplumbağası, kanarya ve farklı hayvanlar bulunuyor. Bahçede içerisinde tavuk, horoz ve ördeklerinde olduğu bir barınak yapmışlar. Ördekler için de küçük bir havuz yapmışlar. Biz bunu yaparak hayvan sevgisini ve çocukların hayvanlara olan ilgisini artırmak istiyoruz. Hayvan sevgisini geliştirmek adına mutlaka her okulumuzun bir hayvanı olsun diyoruz."

Tekin, okulda hayata geçirilen projeyi çok beğendiğini belirterek uygulamayı il geneline yaymak istediklerini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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