Babaya acı veda! Feryadı yürekleri dağladı
|13 Kasım 2019 21:38
|Yazdır
Bursa İnegöl'de beton mikserinin altında kalarak ahayatını kaybeden 60 yaşındaki Kemal Yıldırım'ın oğlu Nizamettin Yıldırım, babasının cansız bedenini görünce sarılıp, "Ne olursun babam kalk" diyerek gözyaşı döktü. Mikserin sürücüsü Umut C., gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Umut C. (24) yönetimindeki 16 KBU 13 plakalı beton mikseri, sürücüsü manevra yaptığı sırada yolda yürüyen Kemal Yıldırım'ın üzerinden geçti. Lastiğin altında kalan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan Kemal Yıldırım'ın oğlu Nizammettin Yıldırım, olay yerine koştu.
BABASININ CANSIZ BEDENİNE SARILDI
Beton mikserinin altındaki babasının öldüğünü gören Nizmettin Yıldırım, sinir krizi geçirdi. Babasının cansız bedenine sarılan Yıldırım, ''Ne olursun babam kalk" diyerek gözyaşı döktü. Kemal Yıldırım'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mikserin sürücüsü Umut C., gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|7 yaşındaki çocuk tramvay ile peron arasına sıkıştı
13 Kasım 2019 22:17
|Kayseri'de ele geçirildi, değeri dudak uçuklattı
13 Kasım 2019 20:23
|40 yıllık üzüm firması üreticileri dolandırıp ortadan kayboldu
13 Kasım 2019 18:00
|Banka soyguncusuna vatandaş çelmesi
13 Kasım 2019 17:35
|Öğretmen, öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı
13 Kasım 2019 17:28
|İki zorba, polise mukavemetten beraat etti
13 Kasım 2019 17:00
|Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan DNA örneği verdi
13 Kasım 2019 16:58
|Eski İngiliz ajanın evinden harita ve kroki çıktı
13 Kasım 2019 16:35
|Doğum uzmanı doktor intihar etti
13 Kasım 2019 16:20
|Sosyal medyadan silah satışına operasyon: 8 gözaltı
13 Kasım 2019 15:42