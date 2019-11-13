TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeyi takip etmek için ABD'de bulunan TRT muhabiri, terör örgütü PKK yandaşı tarafından saldırıya uğradı.
|13 Kasım 2019 22:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilecek görüşmeler için ABD'de bulunan TRT muhabiri, ABD'de yaşayan terör sevicilerin saldırısına uğradı.
SALDIRGAN BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI
Muhabirin canlı yayında, Erdoğan ve Trump arasında yapılacak görüşme hakkındaki ayrıntıları aktardığı sırada yaşanan olay ekranlara yansıdı.
TRT muhabiri canlı yayın sırasında anonsunu gerçekleştirirken fiziksel olarak saldırıda bulundu. TRT Haber muhabirine saldıran saldırgan, olay sonrası bölgeden uzaklaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğanın, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeyi takip etmek için ABDde bulunan TRT muhabiri, terör örgütü PKK yandaşı tarafından saldırıya uğradı. pic.twitter.com/NOxWXBhYwnMemurlarNet (@memurlarnet) November 13, 2019
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