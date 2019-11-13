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Türkiye'nin terörle mücadele etiketine Twitter'dan sansür

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinden öncesinde #TurkeyFightsISISandYPG etiketi Twitter'da dünya gündemine oturmuştu. Ancak, Twitter bu başlığı sansür uygulayarak büyük bir skandala imza attı.
 13 Kasım 2019 22:07
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Türkiye'nin terörle mücadele etiketine Twitter'dan sansür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi öncesinde Washington sokaklarında Türkiye'nin DEAŞ ve YPG terör örgütlerine karşı verdiği haklı mücadele anlatıldı. Bu mücadele sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da #TurkeyFightsISISandYPG etiketiyle dünya gündemine oturdu. Ancak Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan etikete Twitter tarafından sansür uygulandı ve dünya gündeminden düşürüldü.

"BU SANSÜR KABUL EDİLEMEZ"

Ayrıca, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), konuya ilişkin olarak daha sonra Twitter üzerinden şu açıklamada bulundu:

"Türkiye'nin teröre karşı mücadelesinin anlatıldığı "#TurkeyFightsISISandYPG" tagi Twitter tarafından sansüre uğrayıp dünya gündeminden düşürüldü. Bu sansür kabul edilemez."

BU İLK SKANDAL DEĞİL!

Twitter yönetimi, daha önce de terör örgütü YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobani'nin hesabını onaylamıştı. Twitter daha önce de, PKK/YPG'nin propaganda hesabına mavi tık vermişti.

Memurlar.Net
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