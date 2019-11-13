1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkna edilen terörist teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu ikna edilen terörist teslim oldu.
 13 Kasım 2019 22:12
Yazdır
İkna edilen terörist teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu ikna edilen terörist teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen 1 BTÖ mensubunun, 13 Kasım 2019 günü Şırnak/Silopi Kara Hudut Kapısından teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
13 Kasım 2019 22:02		 MSB: PKK/YPG'li teröristlere gerekli karşılık verilmektedir
13 Kasım 2019 20:08
Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
13 Kasım 2019 19:58		 Kıran-6 operasyonunda roketatar ve el bombaları ele geçirildi
13 Kasım 2019 18:33
Adana'daki FETÖ davası'nda 3 eski askeri öğrenciye tahliye
13 Kasım 2019 17:52		 Akıncı Üssü davası: MAK personelinin savunmaları alındı
13 Kasım 2019 16:26
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'nin tahrip ettiği okullar onarılıyor
13 Kasım 2019 15:44		 FETÖ'nün 'esnaf yapılanması'nda yer alan sanığa hapis cezası
13 Kasım 2019 15:34
Tokat'ta FETÖ'den gözaltına alınan 12 şüpheli serbest
13 Kasım 2019 14:18		 Aranan FETÖ firarisi Niğde'de yakalandı
13 Kasım 2019 14:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Bank Asya'ya para yatırırken bu notu düşmüş!
Anayasa Mahkemesi, özel harekata KPSS'siz polis alımını karara bağladı
AYM'den ilahiyat önlisans mezunlarına kötü haber
Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a 'vurgun' sorusu: 1 TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim
Yargıtay'dan, FETÖ mahkumiyetlerine dair önemli karar
'Bu pazar seçim olsa' anketinde partilerin oy oranları
3 ilçe ve bir beldeye kayyum görevlendirildi
Müdür'e, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma
'Önümüzdeki günlerde çok önemli FETÖ operasyonları göreceğiz'
Sözleşmeli personele, yeni ücretsiz izin hakkı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
5'e razıydık 1
idal'e notlar 1
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 3
nagatomo keşke nagazaki'de ölseydi 3
sakın gelme 1
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 1
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 1
son buluşmada bakılan noktalar 1
aile sigortası 2
SON İLANLAR
Konya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alacak
Yalova Termal Belediyesi 2 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Elektirik 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turuzim 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 5 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turuzim 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 6 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 23 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam