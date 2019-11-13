1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Ferhat Abdi, Öcalan'ın Manevi oğludur

Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır."
 13 Kasım 2019 22:46
Yazdır
Erdoğan: Ferhat Abdi, Öcalan'ın Manevi oğludur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li senatörlerle gerçekleştirdiği görüşmede, "Sizin Kürt diye zikrettiğiniz YPG/PYD, bunlar terör örgütü ve bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır. Ben sizlere bazı belgeleri özellikle vermek istiyorum. Apo denilen bölücü terör örgütü başının bu Ferhat Abdi Şahin aslında manevi evladıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ve heyetlerarası görüşmenin ardından Senatörlerle bir araya geldi. Toplantının basına açık kısmında önce senatörler söz aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Özellikle burada bir şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Kürtler ve teröristler. Kürtler benim aynı zamanda benim aynı zamanda vatandaşım. Dünyada en fazla Kürt'ün yaşadığı yer benim ülkem. Sizin Kürt diye zikrettiğiniz YPG-PYD örgütüdür. O bölgelere yaptığım yatırımları ancak yerinde görebilirseniz anlayabilirsiniz. Sayın Obama döneminde Kobani'den ülkeme iltica eden Kürtlerin sayısı 350 bindir. Bunları kimse kabul etmezken biz kabul ettik ve onların giyimi, eğitimi, sağlığı hepsi bize ait. Kimsenin bunlara ekonomik desteği söz konusu değil. Fakat sizin Kürt diye zikrettiğiniz YPG/PYD, bunlar terör örgütü ve bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır. Ben sizlere bazı belgeleri özellikle vermek istiyorum. Apo denilen bölücü terör örgütü başının bu Ferhat Abdi Şahin aslında manevi evladıdır" ifadelerini kullandı.

Güvenli bölge konusuna değinen Erdoğan, "Ben Sayın Obama döneminde de bunu ifade etmiştim. Güvenli bölgeyi bizim yapmamız lazım. Uluslararası bir donörler toplantısıyla Suriye'nin kuzeyinde 444 kilometre uzunluk ve 32 kilometrelik bölgeyi güvenli bölge olarak ifade edebiliriz. Biz planları yaptık. Projeleri hazırladık. Burada adımı atarsak 6 ayla 2 yıl arasında burada konutlarıyla her şeyiyle bu güvenli bölgeye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka, Deyrizor bu bölgeye yerleştirebiliriz. Şuan da bizde olan 4 milyon mültecinin 3 milyon 650 bini Arap, Keldani, Ezidi ve Hristiyan, 350 bini de Kürt'tür. Toplamda 4 milyon mültecidir. Bizim şuana kadar yaptığımız yatırım 40 milyar dolardır. Avrupa'dan bize gelen ise bütün bu süreç içerisinde maalesef sadece 3 milyar Euro'dur. Bu da bizim milli bütçemize değil STK vasıtasıyla Kızılay ve AFAD'adır" açıklamasını yaptı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki durumdan kaynaklı olarak Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve Avrupa'nın artık mülteciler konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da bir grup Cumhuriyetçi senatörle Türk-Amerikan ilişkilerinin ele alındığı bir toplantı yaptı.

Toplantının basına açık bölümünde iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen Trump, birçok konunun kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz" şeklindeki sözlerine atıf yapan Trump, "Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve ciddi harcama yapıyor. Artık Avrupa'nın bu konuda adım atarak daha fazla sorumluluk alması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin, bu mültecilerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi durumunda milyonlarca mültecinin Avrupa'ya geçeceğini dile getiren Trump, Türkiye'ye mültecilere ev sahipliği yaptığı için bir kez daha teşekkür etti.

S-400'lerle ilgili bir soru üzerine Trump, "Bu konu üzerinde çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Öte yandan, toplantıya katılan Cumhuriyetçi senatörler, Türkiye'nin NATO açısından çok değerli bir müttefik olduğunu ancak S-400 ve Suriye'deki "Kürtler" (YPG/PKK) konusunda bazı endişeleri olduğunu dile getirdi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği
14 Kasım 2019 00:14		 Trump: Ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarmak istiyoruz
14 Kasım 2019 00:14
Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği
14 Kasım 2019 00:13		 14 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
14 Kasım 2019 00:02
Şanlıurfa Valiliği: 14 askerimiz yaralandı
13 Kasım 2019 23:26		 '2023 yılında ben Türkiye'de ithal et işini bitireceğim'
13 Kasım 2019 23:20
Heyetler arası görüşmede MHP sürprizi!
13 Kasım 2019 23:08		 Türk akademisyen Akın'a, BM Nüfus Fonu ödülü
13 Kasım 2019 23:03
İmamoğlu'ndan 'su zammı' açıklaması
13 Kasım 2019 22:51		 Heyetler arası görüşmede dikkat çeken detay
13 Kasım 2019 22:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Trump: Ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarmak istiyoruz00:14 - Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği00:13 - Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği00:06 - Ombudsman'ndan lisansüstü öğrenci alımlarında sınav notlarının ilan edilmesine dair emsal tavsiye kararı!00:03 - Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek00:02 - Ara tatillerde işletmelerde mesleki eğitim öğrencileri izinli sayılacaklar mı?00:02 - 14 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları23:26 - Şanlıurfa Valiliği: 14 askerimiz yaralandı23:20 - '2023 yılında ben Türkiye'de ithal et işini bitireceğim'23:14 - Metrobüste zorlu akşam yolculuğu: Sorun çözülemiyor
23:08 - Heyetler arası görüşmede MHP sürprizi!23:03 - Türk akademisyen Akın'a, BM Nüfus Fonu ödülü22:57 - Şanlıurfa'daki Tugay Komutanlığında patlama22:51 - İmamoğlu'ndan 'su zammı' açıklaması22:46 - Erdoğan: Ferhat Abdi, Öcalan'ın Manevi oğludur22:40 - Heyetler arası görüşmede dikkat çeken detay22:33 - Bir ısırıkla hayatı karardı, felç oldu22:27 - Adliyede buruk ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
Trump: Ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarmak istiyoruz
Ombudsman'ndan lisansüstü öğrenci alımlarında sınav notlarının ilan edilmesine dair emsal tavsiye kararı!
Ara tatillerde işletmelerde mesleki eğitim öğrencileri izinli sayılacaklar mı?
14 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği
Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 3
meral akşener 1
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 1
memurlar.nette sözlük 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 5
sakın gelme 1
dindar bir gençlik istiyorum 1
aile sigortası 2
kurum servislerinde yer kapma telaşı 1
SON İLANLAR
Konya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alacak
Yalova Termal Belediyesi 2 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Elektirik 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turuzim 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 5 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turuzim 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 6 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 23 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam