Şanlıurfa'daki Tugay Komutanlığında patlama
|13 Kasım 2019 22:57
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Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi.
Çevredeli yollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.
ŞANLIURFA VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki cephanelikte patlama meydana geldiğini belirterek, "Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık." dedi.
Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda meydana geldiğini söyledi.
Patlamanın cephanelikte yaşandığını aktaran Erin, "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık." bilgisini verdi.
Erin, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını sözlerine ekledi.
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