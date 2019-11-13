1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şanlıurfa'daki Tugay Komutanlığında patlama

Şanlıurfa Valisi Erin: "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık"
 13 Kasım 2019 22:57
Yazdır
Şanlıurfa'daki Tugay Komutanlığında patlama

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi.

Çevredeli yollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.

ŞANLIURFA VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki cephanelikte patlama meydana geldiğini belirterek, "Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık." dedi.

Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın cephanelikte yaşandığını aktaran Erin, "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık." bilgisini verdi.

Erin, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kuzey Ege'de 'ara tatil' hareketliliği
13 Kasım 2019 21:08		 Her yeri elden geçiriliyor... İşte tarihi garda son durum
12 Kasım 2019 20:34
Tarlasını sürerken, bin yıllık pitos buldu
12 Kasım 2019 19:31		 İstanbul için korkutan uyarı! Akşamları maskesiz çıkmayın
12 Kasım 2019 16:18
Hollywood yıldızlarının hayran kaldığı köy büyük ilgi görüyor
12 Kasım 2019 14:17		 Muhtarlık maaşını mahallesine hizmet için harcıyor
12 Kasım 2019 13:15
İstanbul'da barajların doluluk oranı alarm veriyor
11 Kasım 2019 23:49		 Kadın kaymakam yaptığı hareketle yürekleri ısıttı
11 Kasım 2019 22:01
Düzce'de 20 yıl önceki depremin izleri silindi
11 Kasım 2019 20:37		 Uludağ'da hazırlıklar tamam, kar bekleniyor
11 Kasım 2019 19:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Trump: Ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarmak istiyoruz00:14 - Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği00:13 - Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği00:06 - Ombudsman'ndan lisansüstü öğrenci alımlarında sınav notlarının ilan edilmesine dair emsal tavsiye kararı!00:03 - Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek00:02 - Ara tatillerde işletmelerde mesleki eğitim öğrencileri izinli sayılacaklar mı?00:02 - 14 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları23:26 - Şanlıurfa Valiliği: 14 askerimiz yaralandı23:20 - '2023 yılında ben Türkiye'de ithal et işini bitireceğim'23:14 - Metrobüste zorlu akşam yolculuğu: Sorun çözülemiyor
23:08 - Heyetler arası görüşmede MHP sürprizi!23:03 - Türk akademisyen Akın'a, BM Nüfus Fonu ödülü22:57 - Şanlıurfa'daki Tugay Komutanlığında patlama22:51 - İmamoğlu'ndan 'su zammı' açıklaması22:46 - Erdoğan: Ferhat Abdi, Öcalan'ın Manevi oğludur22:40 - Heyetler arası görüşmede dikkat çeken detay22:33 - Bir ısırıkla hayatı karardı, felç oldu22:27 - Adliyede buruk ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
Trump: Ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarmak istiyoruz
Ombudsman'ndan lisansüstü öğrenci alımlarında sınav notlarının ilan edilmesine dair emsal tavsiye kararı!
Ara tatillerde işletmelerde mesleki eğitim öğrencileri izinli sayılacaklar mı?
14 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği
Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 3
meral akşener 1
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 1
memurlar.nette sözlük 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 5
sakın gelme 1
dindar bir gençlik istiyorum 1
aile sigortası 2
kurum servislerinde yer kapma telaşı 1
SON İLANLAR
Konya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alacak
Yalova Termal Belediyesi 2 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Elektirik 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turuzim 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 5 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turuzim 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 6 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 23 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam