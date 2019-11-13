Heyetler arası görüşmede MHP sürprizi!
|13 Kasım 2019 23:08
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki baş başa görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Trump'ın Oval Ofis'te yaptıkları görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Baş başa görüşmede Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Trump'ın eşi Melania Trump da yer aldı. İki liderin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.
1 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da hazır bulundu. Görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçen Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. 1 saat 15 dakika süren baş başa görüşmelerini tamamlayan iki lider, çalışma yemekleri sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.
HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmelerde MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu'nun da yer alması dikkat çekti.
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